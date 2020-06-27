Google Pixel 4a sahneye çıkmaya hazır: FCC onayı da aldı

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Arama devi Google, uygun fiyatlı Pixel 4a'nın çıkışını ertelemişti ancak akıllı telefon çok yakında resmiyet kazanacak gibi görünüyor.

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Pixel 4a'nın çıkışı Ekim sonunu bulabilir

Amerikan Federal İletişim Kurulu'nun (FCC) veritabanında G025N, G025M ve G025J model numaralarına sahip bir cihaz ortaya çıktı. Bu da akıllı telefonun kısa süre içerisinde duyurulacağı anlamına geliyor.

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Şirkete yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre Pixel 4a'nın 13 Temmuz'da tanıtılması planlanıyor. FCC kayıtlarında cihazın teknik özellikleri hakkında yeni bir detay yok.

Google Pixel 4a Özellikleri

Akıllı telefon delikli ekran ve plastik kasayla gelecek. Arka panelinde parmak izi tarayıcısı yer alacak. Ayrıca 2340 × 1080 piksel çözünürlüğe sahip 5.81 inç OLED ekran taşıyacağını belirtelim.

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Pixel 4a; Qualcomm Snapdragon 730 işlemci, 6 GB RAM, 128 GB hafıza, 18 watt hızlı şarj destekli 3.080 mAh pil ve 12.2 megapiksel arka kamera ile piyasaya sürülecek. Cihazın 350 dolar civarında bir fiyat etiketi taşıması bekleniyor.

https://www.gsmarena.com/google_pixel_4a_fcc_certification-news-43965.php

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