Google'ın Telefon uygulaması, bir işletmenin sizi neden aradığını söyleyecek

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Birçok insan, bugünlerde tanımadığı numaralardan gelen çağrıları cevaplamıyor ancak kimin aradığını ve hangi nedenle aradığını bilmek yardımcı olacaktır. Google'ın Android telefon uygulamasında Doğrulanmış Aramalar adı verilen yaklaşan bir özellik sayesinde, işletmelerin yanıt vermeden önce neden sizinle iletişim kurmaya çalıştığını yakında öğrenebileceksiniz.

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Doğrulanmış Aramalar özelliği

Doğrulanmış Aramalar, şirketlerin isimlerini kullanarak insanları dolandırmaya çalışanların önüne geçmek için büyük avantajlar sunuyor. Sisteme kayıt yaptıran şirketler Google tarafından onaylandıktan sonra kullanıcının rehberinde kayıtlı olunmasa bile gelen bir arama sırasında kullanıcı bilgilendirilecek. Arama ekranında o sırada kullanıcıyı kimin aradığı ve arama amacını belirten bir cümle gibi detay paylaşılacak. Bu sayede kullanıcı rehberinde kayıtlı olmayan bir şirket numarasından aranırsa, hangi şirket tarafından ne sebeple arandığını öğrenebilecek.

Google, arama bittikten sonra telefon numaranızın ve arama nedeninin "dakikalar içinde" sunucularından silineceğini söylüyor.

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Cihazınızda Google Telefon uygulaması olması ve numaranızın Google hesabınıza bağlı olması koşuluyla, Doğrulanmış Aramalar özelliği varsayılan olarak açıktır.

https://www.theverge.com/2020/6/26/21304334/google-phone-app-verified-call-android-business-spam

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