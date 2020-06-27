Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google'ın Telefon uygulaması, bir işletmenin sizi neden aradığını söyleyecek

    Google, Telefon uygulamasınabir işletmenin bir kullanıcıyı neden aradığını gelen arama ekranında görmesine olanak sağlayacak yeni bir özellik olan Doğrulanmış Aramalar'ı getiriyor.
    2 sa.
    952
    37
    11
    Mobil Uygulamalar
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Google'ın Telefon uygulaması, bir işletmenin sizi neden aradığını söyleyecek
    Tam Boyutta Gör

    Birçok insan, bugünlerde tanımadığı numaralardan gelen çağrıları cevaplamıyor ancak kimin aradığını ve hangi nedenle aradığını bilmek yardımcı olacaktır. Google'ın Android telefon uygulamasında Doğrulanmış Aramalar adı verilen yaklaşan bir özellik sayesinde, işletmelerin yanıt vermeden önce neden sizinle iletişim kurmaya çalıştığını yakında öğrenebileceksiniz.

    İlginizi Çekebilir Avatar Google Fotoğraflar yeniden tasarlandı: Yeni logo, haritalar görünümü, daha basit kullanıcı arayüzü ve daha fazlası

    Doğrulanmış Aramalar özelliği

    Doğrulanmış Aramalar, şirketlerin isimlerini kullanarak insanları dolandırmaya çalışanların önüne geçmek için büyük avantajlar sunuyor. Sisteme kayıt yaptıran şirketler Google tarafından onaylandıktan sonra kullanıcının rehberinde kayıtlı olunmasa bile gelen bir arama sırasında kullanıcı bilgilendirilecek. Arama ekranında o sırada kullanıcıyı kimin aradığı ve arama amacını belirten bir cümle gibi detay paylaşılacak. Bu sayede kullanıcı rehberinde kayıtlı olmayan bir şirket numarasından aranırsa, hangi şirket tarafından ne sebeple arandığını öğrenebilecek.

    Google, arama bittikten sonra telefon numaranızın ve arama nedeninin "dakikalar içinde" sunucularından silineceğini söylüyor.

    Ayrıca Bkz. "LG iki yeni tam kablosuz kulaklık duyurdu"

    Cihazınızda Google Telefon uygulaması olması ve numaranızın Google hesabınıza bağlı olması koşuluyla, Doğrulanmış Aramalar özelliği varsayılan olarak açıktır.



    https://www.theverge.com/2020/6/26/21304334/google-phone-app-verified-call-android-business-spam Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    hugzho (Umut Yavuz) 34 dk.
    Turkcell de zaten buna benzer bir uygulama var.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    firat_kilic 1 sa.
    Devletlerin yapacağı işleri google yapıyor. sonra haliyle devletlere gerek kalmayacak vaziyete getirince zaten devlet kalmayacak. eskiden bakardım 90lar network iyi para kazandırırdı yani iletişim iletişim tekeli ise devletteydi işte iletişim şimdi googleda ve diğerlerinde bunlar devletle ortak hatta devletlerin sonunu getirecek şimdi kimse görmeyebilir (sessizce büyüyorlar) anlamayabilir madem öyle baştan beri adam gibi devlet olsaydın. Bu bir çeşit dijital devrim. Nasıl bir otobus şöförü korkuyorsa otonom şöförden işinden olacak diye gün gelecek devletlerde korkmaya başlayacak. Bence daha önce korkmalılardı. İş işten çoktan geçti. Aslında bunlar şuan hem bu devlerin iş birlikçisi bir yandan da devlet yönetiyor gözüküyorlar. Bulunduğumuz zaman içerisinde sömürüldüğümüzle kalıyoruz. Akış devam ediyor... // Anlayan anlamıştır bile...
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    formgonder2055 (regaip duman) 1 sa. firat_kilic
    Google demek amerikan devleti demek zaten, gözünüzde çok büyütmeyin bir yasağa bakar google'un geleceği, kesersin 10 milyar dolar ceza sıkıyosa yola gelmesin tabii trump buna ne der orası ilişkilere bakar.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    xamaximax (Hasan ) 2 sa.
    arama için neden uygulama yükleyip herşeye onay vereyim ki ararlarsa açarım ilgimi çekmesse kapatırım nedir yani çok mu zor telefonu açmak
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Real Woods (Kemal ) 1 sa. xamaximax
    Android One telefonlarda varsayılan telefon uygulaması bu.Yani android one telefonlar için iyi bir gelişme.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    alemburda34 2 sa.
    truecaller bu konuda işin piri
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    interwap (Volkan ) 2 sa.
    Samsung sizi arayanın bir işletme mi, işletme ise hangi işletme yoksa dolandırıcılık mı olduğunu gösterebiliyor.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    whoisata 2 sa.
    yalan özellik. sadece abd icim gecerli bu
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    darkaura 2 sa.
    kombi bakimi istermisiniz gibi sacma aramalar yuzunden bankadan gelebilecek onemli telefonlari acmaz olduk. artik bu cesit bir dogrulama sart olmustu.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Clusive 2 sa.
    Güzel bir özellik. Umarım yakında hizmete girer. Özellikle saçma sapan sebeplerle rahatsız eden veri satın almış firmalara yönelik iyi bir çalışma olur.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 23 dk. Microsoft Store üzerinde yeni Windows Dosya Kurtarma aracı kullanıma sunuldu 1 sa. Google Fotoğraflar yeniden tasarlandı: Yeni logo, haritalar görünümü, daha basit kullanıcı arayüzü ve daha fazlası 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Google'ın Telefon uygulaması, bir işletmenin sizi neden aradığını söyleyecek Sonraki Yeni iPhone SE'nin DxOMark puanı belli oldu 4 sa. LG iki yeni tam kablosuz kulaklık duyurdu 5 sa. Haftaya A101 marketlerde Galaxy Buds ve ŞOK marketlerde Xiaomi elektrikli scooter var 6 sa. Pokemon gücünü artık kafe işletmek için kullanıyor 14 sa. Yeni Karayip Korsanları filminin yıldızı Margot Robbie oldu 14 sa. Dünyayı tehdit eden kuyruklu yıldız temalı felaket filmi Greenland’in ilk fragmanı yayınlandı 19 sa. The Last of Us 2'den tarihi rekor: God of War ve Spider-Man'e fark attı 19 sa. 2020 Skoda Octavia'nın sıkıştırılmış doğal gazla çalışan versiyonu tanıtıldı 20 sa. Panasonic Toughbook A3 dayanıklılık odaklı tablet modeli satışa çıkıyor 20 sa. Yeni vaka sayısı az da olsa düştü (26 Haziran) 20 sa. TCl 10 Pro Türkiye'de satışa çıktı! TCL 10 Pro fiyatı ve özellikleri 21 sa. Lexar SL200 taşınabilir SSD’sini duyurdu 21 sa. Milli elektrikli tren pazartesi günü raylara iniyor 22 sa. Uygun fiyatlı Xbox Series X konsolu geliyor 22 sa. Yeni Mi Store mağazası Hatay'da açılıyor 22 sa. Teknosa’dan kargo sorununa çözüm: Araçta Teslimat 23 sa. AMD 2014’te koyduğu hedefi aştı: 25 katın üzerinde verimlilik artışı yakaladı 23 sa. Hayat Eve Sığar uygulamasının kullanım istatistikleri paylaşıldı 1 gün Mobil yonga dünyasında Güney Kore dönemi için Samsung çalışmalarını arttırdı 1 gün 2020 Ford F-150 tanıtıldı: Hibrit versiyon ve yeni teknolojiler Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi