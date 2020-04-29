Google, Pixel 4a'yı Mayıs ayı ortalarında tanıtabilir

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Pixel 4a akıllı telefon modeli hakkında birçok şey biliniyor, ancak cihazın resmi lansman tarihi bu bilgiler arasında değil. Google'ın yeni ürününü Mayıs ayında yıllık Google I/O konferansında tanıtması gerekiyordu, ancak etkinlik Koronavirüs nedeniyle iptal edildi. Sızan yeni bilgilere göre ise Pixel 4a, Mayıs ayında tanıtılıp, ay sonunda Avrupa'da satışa çıkacağı yönünde.

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Bilgilerin kaynağı olarak, Almanya'daki Vodafone operatörünün dahili dokümantasyonları gösteriliyor. Bu belgelere göre, cihaz 22 Mayıs'ta telekom operatörünün perakende ağında satışa sunulacak. Bu da dolaylı olarak Google'ın akıllı telefonu 12 ila 14 Mayıs'a kadar resmen tanıtabileceği anlamına geliyor. Zira eğer iptal edilmeseydi, bu günlerde Google I/O konferansı yapılacaktı.

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399 dolardan satışa çıkabilir

Pixel 4a'nın piyasaya sürülmesinin Pixel 4'tekiyle aynı şekilde gerçekleşeceği varsayılıyor. Google geçtiğimiz yıl 15 Ekim'de Pixel 4 akıllı telefonu tanıttı ve hemen ön sipariş verme fırsatını sunmuştu. Cihazların ilk sevkiyatları sunumdan sadece 9 gün sonra 24 Ekim'de başladı. Pixel 4a'nın 22 Mayıs'ta Almanya'da satışa çıkacağı bilgisi doğruysa, tanıtım tarihinin de belirtilen tarihler arasında olması muhtemel diyebiliriz.

Mayıs ayı sonunda ise yeni Google'ın akıllı telefonun diğer ülkelerde satışa sunulmasına kesin gözüyle bakılıyor. Pixel 4a'nın 6GB RAM, 64GB depolama alanına sahip sürümünün ABD'de 399 dolardan satışa sunulacağı da sızan bilgiler arasında.

https://9to5google.com/2020/04/29/9to5google-daily-431-pixel-4a-potential-launch-date-google-smartwatch-rebrand-plus-more/

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