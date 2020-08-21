Google Pixel 5 render görselleriyle karşımıza

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Geçtiğimiz günlerde Pixel 4a modelini duyuran Google, bu kez de Pixel 5 ile gündeme geldi. Ekim ayında duyurulacağı söylenen telefon, isabetli sızıntı kaynağı Onleaks tarafından paylaşılan render görselleriyle kendini ele verdi.

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Pixel 4a ile benzer tasarım

Google Pixel 5, arka tarafta yer alan kare şeklindeki kamera bölmesi ve delikli ekranıyla Pixel 4a'yı andırsa da arka tarafındaki dokulu yüzeyiyle farklılaşabiliyor. Bu sayede telefonun parmak izlerini daha az göstereceğini söyleyebiliriz.

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5,7 ila 5,8 inç boyutlarında QHD+ çözünürlüklü bir ekrana ev sahipliği yapacağı konuşulan Pixel 5'in Snapdragon 765 yonga setinden güç alması bekleniyor.

Google'ın fiyatı düşürebilmek adına Snapdragon 865'e yanaşmadığı konuşulurken, en az 6 GB RAM'in de bu yongaya eşlik etmesi bekleniyor. Batarya tarafında ise 3080 mAh kapasiteli bir bataryanın yer alacağı söyleniyor. Google Pixel 5'in ekim ayında Pixel 4a 5G ile birlikte tanıtılması bekleniyor.

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https://pricebaba.com/blog/google-pixel-5-renders-360-video-exclusive

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