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    Google Pixel 5 render görselleriyle karşımıza

    Arama devi Google'ın yeni akıllı telefon modeli Pixel 5'in render görüntüleri paylaşıldı. Görünen o ki Google Pixel 5, hiç de yabancı olmadığımız bir tasarımla gelecek.
    5 sa.
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Geçtiğimiz günlerde Pixel 4a modelini duyuran Google, bu kez de Pixel 5 ile gündeme geldi. Ekim ayında duyurulacağı söylenen telefon, isabetli sızıntı kaynağı Onleaks tarafından paylaşılan render görselleriyle kendini ele verdi.

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    Pixel 4a ile benzer tasarım

    Google Pixel 5, arka tarafta yer alan kare şeklindeki kamera bölmesi ve delikli ekranıyla Pixel 4a'yı andırsa da arka tarafındaki dokulu yüzeyiyle farklılaşabiliyor. Bu sayede telefonun parmak izlerini daha az göstereceğini söyleyebiliriz. 

    Google Pixel 5 render görselleriyle karşımıza
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    5,7 ila 5,8 inç boyutlarında QHD+ çözünürlüklü bir ekrana ev sahipliği yapacağı konuşulan Pixel 5'in Snapdragon 765 yonga setinden güç alması bekleniyor.

    Google'ın fiyatı düşürebilmek adına Snapdragon 865'e yanaşmadığı konuşulurken, en az 6 GB RAM'in de bu yongaya eşlik etmesi bekleniyor. Batarya tarafında ise 3080 mAh kapasiteli bir bataryanın yer alacağı söyleniyor. Google Pixel 5'in ekim ayında Pixel 4a 5G ile birlikte tanıtılması bekleniyor.

    Google Pixel 5 render görselleriyle karşımıza
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    https://pricebaba.com/blog/google-pixel-5-renders-360-video-exclusive Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    rammizdayyi (Ramiz Dayı) 55 dk.
    gelsede almasak ya :(
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    maximus8282 (maximus ) 2 sa.
    Google telefonlarda olupta Apple’da olmayan tek cazip özellik “bence” fotoğrafları yüksek kalitede drive’a sınırsız yedeklemesi. Bildiğim kadarıyla süre sınırı da yok. Keşke Apple’da da fotoğraflar ücretsiz yedeklense. Acaba Google fotoğrafları satarak kendine gelir elde ediyor da, o yüzden mi ücretsiz onu bilmiyorum.
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    Whippoorwill 4 sa.
    Süreyya Hanım.
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    Holk (Holk Holk) 5 sa.
    Keşke bu kadar pahalı bir ekran seçmek yerine,ekran altı parmak izi ve çelik çerçeveler kullansalardı daha güzel ve lüks olurdu.
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    ssbrutality (Okan Günaydın ) 3 sa. Holk
    Pahali ekran olduğunu nerden anladiniz?
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    NOCHIMERA (Şafak Yılmaz) 5 sa.
    sürekli aynı bkn laciverti
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