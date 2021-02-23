Google Pixel 5a'nın yüksek kalitede görselleri ortaya çıktı

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Google henüz orta bütçeli Pixel 5a akıllı telefonunu açıklamadı ancak güvenilir sızıntı hesaplarından OnLeaks, cihazın yüksek kaliteli görüntülerini yayınladı. Sızıntılar cihazın tasarımına ek olarak, bazı teknik özelliklerini de ortaya koyuyor.

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Ağustos ayında tanıtılabilir

Sunulan görüntülere bakıldığında, Google Pixel 5a, tasarım olarak selefine benziyor. Geniş bir alt ekran çerçevesi ve sol üst köşede selfie kamerası için bir delik. Ancak Pixel 4a'dan farklı olarak kare arka kamera ünitesi bir değil iki sensör içeriyor. Muhtemelen 12 megapiksellik bir ana sensör ve ultra geniş açılı optiklere sahip 16 megapiksellik bir ikincil sensör olacak.

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Şirket içinden gelen haberlere göre, cihaz FullHD+ çözünürlüğe sahip 6.2 inç OLED ekranla donatılacak. Cihazın arka kapağında ise bir parmak izi tarayıcısı bulunacak. Akıllı telefonun diğer özellikler arasında 3,5 mm kulaklık girişi ve stereo hoparlörler de mevcut. Söylentilere göre, Google Pixel 5a'nın piyasaya sürülmesi bu yıl Ağustos ayında Android 12'nin ilk kararlı yapısının piyasaya sürülmesiyle eşzamanlı olarak gerçekleşecek.

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