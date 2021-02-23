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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google Pixel 5a'nın yüksek kalitede görselleri ortaya çıktı

    Teknoloji üreticisi Google'ın önümüzdeki dönemde piyasaya sürmeye hazırlandığı Pixel 5a akıllı telefonun nasıl bir tasarımla geleceği belli oldu.
    23 Şubat 2021, 16:30 (1 sa.)
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Google Pixel 5a'nın yüksek kalitede görselleri ortaya çıktı
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    Google henüz orta bütçeli Pixel 5a akıllı telefonunu açıklamadı ancak güvenilir sızıntı hesaplarından OnLeaks, cihazın yüksek kaliteli görüntülerini yayınladı. Sızıntılar cihazın tasarımına ek olarak, bazı teknik özelliklerini de ortaya koyuyor.

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    Ağustos ayında tanıtılabilir

    Sunulan görüntülere bakıldığında, Google Pixel 5a, tasarım olarak selefine benziyor. Geniş bir alt ekran çerçevesi ve sol üst köşede selfie kamerası için bir delik. Ancak Pixel 4a'dan farklı olarak kare arka kamera ünitesi bir değil iki sensör içeriyor. Muhtemelen 12 megapiksellik bir ana sensör ve ultra geniş açılı optiklere sahip 16 megapiksellik bir ikincil sensör olacak.

    Google Pixel 5a'nın yüksek kalitede görselleri ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Şirket içinden gelen haberlere göre, cihaz FullHD+ çözünürlüğe sahip 6.2 inç OLED ekranla donatılacak. Cihazın arka kapağında ise bir parmak izi tarayıcısı bulunacak. Akıllı telefonun diğer özellikler arasında 3,5 mm kulaklık girişi ve stereo hoparlörler de mevcut. Söylentilere göre, Google Pixel 5a'nın piyasaya sürülmesi bu yıl Ağustos ayında Android 12'nin ilk kararlı yapısının piyasaya sürülmesiyle eşzamanlı olarak gerçekleşecek.



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    Nissan'dan karavan ofis konsepti

    D
    disposable 3 saat önce

    Biraz ayağa kalksan kafayı tavana vuruyorsun

    S
    sultanneb 1 gün önce

    Gerçekten hiç güzel durmuyor gerek yok

    BalkanGöçmeniBirBey 1 gün önce

    gezgin köle aracı

    antique 1 gün önce

    bunu kim tasarladıysa söyleyin çıkışını alsın hemen

    CIZIK 2 gün önce

    Nissandan Oyuncu Arabası 2 tanede led ışık koydularmı tadından yenmez :))

    O
    oguztatli 2 gün önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 3 gün önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 3 gün önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 3 gün önce

    Doktor bu ne?

    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Usbehci (Geralt of Rivia Butcher of Blaviken) 21 dk. ( Mesaj Silindi )
    İşlemci hariç geri kalanlar 4a 5g ile tıpatıp aynı olacak öyleyse.
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    BekirHan (Bekir Han) 44 dk. ( Mesaj Silindi )
    Güzel, yalın işini yapacak sade bir telefon.
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