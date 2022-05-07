Google Pixel 7 Pro'nun tasarımını açığa çıkaran kılıf görselleri yayınlandı

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Google Pixel 7 Pro'nun kılıf görselleri internete düştü. Yayınlanan görüntüler akıllı telefonun tasarımıyla ilgili önceki sızıntıları doğruluyor. Yeni seri dış görünüm olarak önceki nesilden pek farklı olmayacak.

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Pixel 7 Pro'nun arka paneli Pixel 6 Pro'ya benziyor. Üç sensör ve LED flaş içeren kamera modülü aynı yerde. Akıllı telefonu kılıf içerisinde gösteren görsellerde selfie kamerası olmamasına rağmen, cihazın tıpkı önceki model gibi delikli ekranla donatılacağı bildiriliyor.

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Lansman için Ekim ayı işaret ediliyor

Aktarılan bilgilere göre Pixel 7 Pro 120 Hz yenileme hızı ve ekran içi parmak tarayıcısına sahip 6.7 inç QHD+ AMOLED ekran taşıyacak. Google'ın yeni amiral gemisi muhtemelen ikinci nesil Tensor işlemciden güç alacak. Google Pixel 7 ve Pixel 7 Pro'nun Ekim ayında tanıtılması bekleniyor.

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