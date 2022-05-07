Google Pixel 7 Pro'nun tasarımını açığa çıkaran kılıf görselleri yayınlandı

Google Pixel 7 Pro'nun kılıf görselleri internete düştü. Yayınlanan görüntüler akıllı telefonun tasarımıyla ilgili önceki sızıntıları doğruluyor. Yeni seri dış görünüm olarak önceki nesilden pek farklı olmayacak.
Pixel 7 Pro'nun arka paneli Pixel 6 Pro'ya benziyor. Üç sensör ve LED flaş içeren kamera modülü aynı yerde. Akıllı telefonu kılıf içerisinde gösteren görsellerde selfie kamerası olmamasına rağmen, cihazın tıpkı önceki model gibi delikli ekranla donatılacağı bildiriliyor.
Lansman için Ekim ayı işaret ediliyor
Aktarılan bilgilere göre Pixel 7 Pro 120 Hz yenileme hızı ve ekran içi parmak tarayıcısına sahip 6.7 inç QHD+ AMOLED ekran taşıyacak. Google'ın yeni amiral gemisi muhtemelen ikinci nesil Tensor işlemciden güç alacak. Google Pixel 7 ve Pixel 7 Pro'nun Ekim ayında tanıtılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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