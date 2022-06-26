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    Google Pixel 7 Pro, selefine göre daha parlak bir ekranla gelecek

    Google Kaynak sayfasında yeni paylaşılan bir kod satırına göre Google Pixel 7 Pro, Pixel 6 Pro'ya göre daha parlak bir ekrana sahip olacak. İşte detaylar:      
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    Google Pixel 7 Pro, selefine göre daha parlak bir ekranla gelecek
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    Her yıl düzenlenen Google I/O Geliştirici Konferansı’nda Google, Pixel 7 ve Pixel 7 Pro’yu ilk kez gösterdi. Her iki cihaz da Pixel 6 serisine oldukça benziyor ancak kamera haznesi bu sefer alüminyum bir çerçeveye sahip. Google, cihaz hakkında ciddi bir bilgi vermesede bu sonbaharda yeni nesil Tensor işlemci ile geleceğini duyurmuştu. Yeni sızıntılar ise Google Pixel 7 Pro'nun ekranının Pixel 6 Pro'ya göre olacağı yönünde.

    Google Pixel 7 Pro'nun ekran paneli Samsung'un yeni S6E3HC4 paneliyle donatılabilir

    Google Pixel 7 Pro, selefine göre daha parlak bir ekranla gelecek
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    Yeni çıkan söylentiler, Google Pixel 7 Pro'nun önceki model Pixel 6 Pro'da kullanılan ekran paneline sahip olmayacağı yönünde. Bu söylentilere göre ise Pixel 7 Pro'nun Samsung'un yeni S6E3HC4 paneliyle donatılabileceğini gösteriyor. Bu yeni panelin, Pixel 6 Pro'da kullanılan Samsung S6E3HC3 paneli tarafından sunulan 1.440x3.120 piksel çözünürlüğe sahip olduğu söyleniyor. Ancak yakın zamanda ortaya çıkan Android 13 beta kaynak kodu, yeni ekranın öncekinden daha parlak olacağını gösteriyor.

    Google Kaynak sayfasına göre Pixel 7 Pro, manuel parlaklık ayarı etkinleştirildiğinde maksimum 600 nit parlaklığa ulaşmasını sağlayacak bir Samsung S6E3HC4 paneline sahip. Samsung S6E3HC4 ekranının maksimum yüksek parlaklık modu parlaklığı 800 nit'ten 1000 nit'e çıkaracak. Mishaal Rehman'ın analizine göre ise Pixel 7 Pro, hem normal hem de yüksek parlaklık modunda Pixel 6 Pro'dan daha parlak olarak görüntü alanında önemli iyileştirmelerle gelecek.

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