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    Pixel 7 serisinin fiyatı ortaya çıktı: Artış olmayacak

    Mayıs ayında gerçekleştirilen I/O Geliştirici Etkinliği’nde duyurusu yapılan Pixel 7 serisi, önümüzdeki ay satışa çıkacak. Son haftalarda sızıntıları artan cihazların şimdi de fiyatı ortaya çıktı.
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    Google Pixel 7 serisi
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    Google, geçtiğimiz yıl Pixel 6 serisi ile kendi tasarladığı Tensor işlemcisine geçiş yapmıştı. Tensor, performans ve güç tüketiminde Snapdragon ve Apple A işlemcilerinin gerisinde kalsa da Pixel 6 serisi, cazip fiyatı ile fiyat performans anlamında oldukça başarılı olmuştu. Görünüşe göre Google, bu sene de fiyat performans konusunda başarılı olacak.

    Pixel 7 serisi Pixel 6 serisi ile aynı fiyata sahip olacak

    Küresel çip krizi, küresel enflasyon artışı ve küresel enerji krizi, özellikle teknoloji dünyasında birçok cihazın fiyatında artışa sebep olsa da iddialara göre Google, Pixel 7 serisinde fiyat artışına gitmeyecek. Android Police’in kurucusu Artem Russakovskii’in kaynaklarına göre Pixel 7, 599 dolar etiketi ile satışa çıkacakken Pixel 7 Pro, 899 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Eğer bu iddialar doğruysa Google, Pixel 7 serisinin fiyatında önceki nesile göre bir artışa gitmemiş olacak. Bahsi geçen fiyat listesinin ABD’ye özel olduğu için Google, Pixel 7 serisi için bazı ülkelerde fiyat artışına gidebilir.

    Google Pixel 7 serisi, firmanın ikinci nesil Tensor işlemcisinden gücünü alacak. Tensor G2, performans konusunda çok büyük bir artış yaşamayacak olsa da enerji verimliliğindeki gelişmeler ve cazip fiyat, yeni Pixel serisinin başarılı olmasını sağlayabilir. Özellikle standart Pixel 7; Tensor G2 işlemcisi, 90Hz ekranı, olağanüstü kamera sistemi ve 599 dolar fiyat etiketi ile 799 dolar etiketine sahip Galaxy S22 ve iPhone 14’e önemli bir rakip olacağa benziyor.

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    makine26 4 gün önce

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