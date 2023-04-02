Google Pixel 7a, 5 farklı renk seçeneğine sahip olacak

6.1 inç 1080p 90Hz OLED panele sahip olması beklenen Google Pixel 7a, Tensor G2’den güç alacak. 8GBLPDDR5 RAM ve 256GB UFS 3.1 depolama ile gelmesi beklenen cihaz rapora göre Dinuguan Black, Crispy Kale, Mayo Cream, Tide Orange ve Vibrant Ube olmak üzere beş farklı renk seçeneğine sahip olacak.
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı