Tam Boyutta Gör 10 Mayıs'ta gerçekleşecek Google I/O 2023'te arama motoru devi Google, Pixel 7a, Pixel Fold, Pixel 8 serisi ve Android 14'ü tanıtacak. Yakın bir zamanda ortaya çıkan bir rapor ise Pixel 7a'nın renk ve depolama seçeneklerini ortaya çıkardı.

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İşte Google Pixel 7a'nın beklenen özellikleri:

6.1 inç 1080p 90Hz OLED panele sahip olması beklenen Google Pixel 7a, Tensor G2’den güç alacak. 8GB LPDDR5 RAM ve 256GB UFS 3.1 depolama ile gelmesi beklenen cihaz rapora göre Dinuguan Black, Crispy Kale, Mayo Cream, Tide Orange ve Vibrant Ube olmak üzere beş farklı renk seçeneğine sahip olacak.

Tam Boyutta Gör Arka tarafta 64MP Sony IMX787 ana kameranın ev sahipliği yaptığı çift arka akmera kurulumu ile gelecek cihaz, önceki raporlara göre 10.8MP ön kameraya sahip olacak. Kutudan Android 13 ile çıkması beklenen cihaz, ayrıca 5W kablosuz şarj desteği sunacak.

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Google Pixel 7a, 5 farklı renk seçeneğine sahip olacak