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    Google Pixel 7a, 5 farklı renk seçeneğine sahip olacak

    10 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Google I/O 2023 etkinliğinde piyasaya sürülmesi beklenen Google Pixel 7a, 5 farklı renk seçeneğine ve 256 GB depolama seçeneğiyle piyasaya sürülecek.
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    Google Pixel 7a, 5 farklı renk seçeneğine sahip olacak Tam Boyutta Gör
    10 Mayıs'ta gerçekleşecek Google I/O 2023'te arama motoru devi Google, Pixel 7a, Pixel Fold, Pixel 8 serisi ve Android 14'ü tanıtacak. Yakın bir zamanda ortaya çıkan bir rapor ise Pixel 7a'nın renk ve depolama seçeneklerini ortaya çıkardı.

    İşte Google Pixel 7a'nın beklenen özellikleri:

    6.1 inç 1080p 90Hz OLED panele sahip olması beklenen Google Pixel 7a, Tensor G2’den güç alacak. 8GB LPDDR5 RAM ve 256GB UFS 3.1 depolama ile gelmesi beklenen cihaz rapora göre Dinuguan Black, Crispy Kale, Mayo Cream, Tide Orange ve Vibrant Ube olmak üzere beş farklı renk seçeneğine sahip olacak.

    Google Pixel 7a, 5 farklı renk seçeneğine sahip olacak Tam Boyutta Gör
    Arka tarafta 64MP Sony IMX787 ana kameranın ev sahipliği yaptığı çift arka akmera kurulumu ile gelecek cihaz, önceki raporlara göre 10.8MP ön kameraya sahip olacak. Kutudan Android 13 ile çıkması beklenen cihaz, ayrıca 5W kablosuz şarj desteği sunacak.
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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 5 saat önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 2 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 3 gün önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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