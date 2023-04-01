Sony'nin yeni kablosuz kulaklığı WF-C700'ün görselleri sızdırıldı

Siyah, beyaz, mavi ve yeşil olmak üzere dört farklı renk seçeneğine sahip olacak Sony WF-C700'ün orta sınıf kategorisinde olması bekleniyor. Minimalist bir tasarıma sahip cihazın görsellerine göre cihaz, USB-C ile şarj olabilir. Cihazın kutusunda ise cihazla birlikte yedek silikon kulakiçi uçları ve şarj kablosu çıkacak. Cihazın teknik özellikleri ise henüz bilinmiyor.
Sony WH-1000XM5, yeni bir renk seçeneğine kavuşıyor
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı