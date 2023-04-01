Tam Boyutta Gör Ses ve görüntü sektörünün liderlerinden Sony'nin en yeni kablosuz kulaklığı Sony WF-C700'ün görselleri, yakın bir zamanda Twitter'da paylaşıldı. Dört farklı renk seçeneğinin görüntülendiği o resimler, cihazın tüm tasarımını ortaya çıkardı. Twitter paylaşımı ayrıca Sony'nin WH-1000XM5'ini de yeni bir renk seçeneğiyle ortaya çıkardı.

Siyah, beyaz, mavi ve yeşil olmak üzere dört farklı renk seçeneğine sahip olacak Sony WF-C700'ün orta sınıf kategorisinde olması bekleniyor. Minimalist bir tasarıma sahip cihazın görsellerine göre cihaz, USB-C ile şarj olabilir. Cihazın kutusunda ise cihazla birlikte yedek silikon kulakiçi uçları ve şarj kablosu çıkacak. Cihazın teknik özellikleri ise henüz bilinmiyor.

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Sony WH-1000XM5, yeni bir renk seçeneğine kavuşıyor

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl tanıtılan Sony WH-1000XM5, mavi ve altın sarısı detayların yer aldığı yeni bir renk seçeneğine kavuşuyor. Oldukça şık bir tasarıma sahip cihaz, toplamda 8 mikrofon ve iki adet QN1 ses işlemcisi ile desteklenmekte. Gürültü engelleme performansı ile dikkat çeken cihaz, ayrıca tek şarj ile 40 saate kadar kullanım süresi sunuyor.

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Sony'nin yeni kablosuz kulaklığı WF-C700'ün görselleri sızdırıldı