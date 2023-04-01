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    Sony'nin yeni kablosuz kulaklığı WF-C700'ün görselleri sızdırıldı

    Sony'nin yeni orta segment kulaklığı WF-C700'ün görselleri Twitter'da sızdırıldı. Ayrıca Twitter paylaşımına göre Sony WH-1000XM5'te yeni bir renk seçeneğine sahip olabilir. İşte detaylar: 
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    Sony'nin yeni kablosuz kulaklığı WF-C700'ün görselleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Ses ve görüntü sektörünün liderlerinden Sony'nin en yeni kablosuz kulaklığı Sony WF-C700'ün görselleri, yakın bir zamanda Twitter'da paylaşıldı. Dört farklı renk seçeneğinin görüntülendiği o resimler, cihazın tüm tasarımını ortaya çıkardı. Twitter paylaşımı ayrıca Sony'nin WH-1000XM5'ini de yeni bir renk seçeneğiyle ortaya çıkardı.

    Siyah, beyaz, mavi ve yeşil olmak üzere dört farklı renk seçeneğine sahip olacak Sony WF-C700'ün orta sınıf kategorisinde olması bekleniyor. Minimalist bir tasarıma sahip cihazın görsellerine göre cihaz, USB-C ile şarj olabilir. Cihazın kutusunda ise cihazla birlikte yedek silikon kulakiçi uçları ve şarj kablosu çıkacak. Cihazın teknik özellikleri ise henüz bilinmiyor.

    Sony WH-1000XM5, yeni bir renk seçeneğine kavuşıyor

    Sony'nin yeni kablosuz kulaklığı WF-C700'ün görselleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıl tanıtılan Sony WH-1000XM5, mavi ve altın sarısı detayların yer aldığı yeni bir renk seçeneğine kavuşuyor. Oldukça şık bir tasarıma sahip cihaz, toplamda 8 mikrofon ve iki adet QN1 ses işlemcisi ile desteklenmekte. Gürültü engelleme performansı ile dikkat çeken cihaz, ayrıca tek şarj ile 40 saate kadar kullanım süresi sunuyor.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

    S
    SERKANAqA 1 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 2 gün önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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