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    Google Pixel 8 Pro canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı

    Google Pixel 8 Pro'nun tasarımını gösteren yeni görüntüler paylaşıldı. Peki Pixel 8 serisinin tepe modeli beraberinde neler getiriyor? İşte tüm bildiklerimiz...
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    Google Pixel 8 Pro canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Android ekosisteminin başında yer alan Google, yeni nesil telefonları Pixel 8 ve Pixel 8 Pro için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu bağlamda merakla beklenen telefonlar hakkında çeşitli sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Son olarak Reddit'te, Pixel 8 Pro'nun tasarımını gösteren prototip görüntüleri paylaşıldı. Bu görüntüler, Pixel 8 serisine erken bir ön bakış fırsatı sunuyor diyebiliriz. Gelin detaylara göz atalım.

    Pixel 8 Pro canlı olarak görüntülendi

    Paylaşılan görüntülerin Pixel 8 mi yoksa Pixel 8 Pro'ya mı ait olduğu doğrulanmadı. Ancak prototip cihazın arka panelde üç kamera sensörü ve 12GB LPDDR5 RAM ile desteklendiğini görüyoruz. Bu nedenle kesinlikle bir Pro sürüme işaret ediyor. Detaylara indiğimizde, Pixel 8 Pro'nun ikonik Pixel tasarımını koruyacağını söyleyebiliriz. 

    Google Pixel 8 Pro canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Ayrıca bu görüntülerin bir prototip cihaza ait olduğunu unutmamak gerek. Niketim Pixel 8 ailesinin önümüzdeki Ekim ayında piyasaya çıkması bekleniyor. Dolayısıyla Google, tasarımsal değişikliklerde bulunabilir. 

    Pixel 8 Pro neler sunacak?

    Mevcut raporlara göre Pixel 8 Pro, ön tarafta 1344 x 2992 (Quad HD+) çözünürlük, 120Hz yenileme hızı,1600 nit tepe parlaklık sunan 6.7 inç OLED ekrana sahip olacak. Bu noktada Pixel 7 Pro’nun 1000 nite kadar parlaklığa sahip olduğunu hatırlatalım. Gücünü ise Tensor G3 platformundan alacak telefona, 27W kablolu şarj destekli 4950mAh pil paketi eşlik edecek.

    Tensor G3’ün bir dikkat çekici özelliği ise donanım hızlandırmalı ışın izleme yeteneğine sahip Immortalis-G715 GPU olacak. Arm'ın yeni nesil grafik birimi, 890 MHz'de çalışan on adet çekirdekten güç alıyor. Ek olarak H.264 ve HEVC desteğine ek olarak 8K30 FPS video kodlama/kod çözme yeteneğine sahip olacak.

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    E_Y_B_H_P_T 4 saat önce

    Karnın doyar, sen uçuşu hatırla.

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    E_Y_B_H_P_T 4 saat önce

    Hayat kısa, kuryeler uçuyor.

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    DreamSs 5 saat önce

    Fururlar oni purada :)

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