Google Pixel 8 Pro canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı

Pixel 8 Pro canlı olarak görüntülendi
Paylaşılan görüntülerin Pixel 8 mi yoksa Pixel 8 Pro'ya mı ait olduğu doğrulanmadı. Ancak prototip cihazın arka panelde üç kamera sensörü ve 12GB LPDDR5 RAM ile desteklendiğini görüyoruz. Bu nedenle kesinlikle bir Pro sürüme işaret ediyor. Detaylara indiğimizde, Pixel 8 Pro'nun ikonik Pixel tasarımını koruyacağını söyleyebiliriz.
Pixel 8 Pro neler sunacak?
Mevcut raporlara göre Pixel 8 Pro, ön tarafta 1344 x 2992 (Quad HD+) çözünürlük, 120Hz yenileme hızı,1600 nit tepe parlaklık sunan 6.7 inç OLED ekrana sahip olacak. Bu noktada Pixel 7 Pro’nun 1000 nite kadar parlaklığa sahip olduğunu hatırlatalım. Gücünü ise Tensor G3 platformundan alacak telefona, 27W kablolu şarj destekli 4950mAh pil paketi eşlik edecek.
Tensor G3’ün bir dikkat çekici özelliği ise donanım hızlandırmalı ışın izleme yeteneğine sahip Immortalis-G715 GPU olacak. Arm'ın yeni nesil grafik birimi, 890 MHz'de çalışan on adet çekirdekten güç alıyor. Ek olarak H.264 ve HEVC desteğine ek olarak 8K30 FPS video kodlama/kod çözme yeteneğine sahip olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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