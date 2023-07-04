Tam Boyutta Gör Android ekosisteminin başında yer alan Google, yeni nesil telefonları Pixel 8 ve Pixel 8 Pro için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu bağlamda merakla beklenen telefonlar hakkında çeşitli sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Son olarak Reddit'te, Pixel 8 Pro'nun tasarımını gösteren prototip görüntüleri paylaşıldı. Bu görüntüler, Pixel 8 serisine erken bir ön bakış fırsatı sunuyor diyebiliriz. Gelin detaylara göz atalım.

Pixel 8 Pro canlı olarak görüntülendi

Paylaşılan görüntülerin Pixel 8 mi yoksa Pixel 8 Pro'ya mı ait olduğu doğrulanmadı. Ancak prototip cihazın arka panelde üç kamera sensörü ve 12GB LPDDR5 RAM ile desteklendiğini görüyoruz. Bu nedenle kesinlikle bir Pro sürüme işaret ediyor. Detaylara indiğimizde, Pixel 8 Pro'nun ikonik Pixel tasarımını koruyacağını söyleyebiliriz.

Tam Boyutta Gör Ayrıca bu görüntülerin bir prototip cihaza ait olduğunu unutmamak gerek. Niketim Pixel 8 ailesinin önümüzdeki Ekim ayında piyasaya çıkması bekleniyor. Dolayısıyla Google, tasarımsal değişikliklerde bulunabilir.

Pixel 8 Pro neler sunacak?

Mevcut raporlara göre Pixel 8 Pro, ön tarafta 1344 x 2992 (Quad HD+) çözünürlük, 120Hz yenileme hızı,1600 nit tepe parlaklık sunan 6.7 inç OLED ekrana sahip olacak. Bu noktada Pixel 7 Pro’nun 1000 nite kadar parlaklığa sahip olduğunu hatırlatalım. Gücünü ise Tensor G3 platformundan alacak telefona, 27W kablolu şarj destekli 4950mAh pil paketi eşlik edecek.

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Tensor G3’ün bir dikkat çekici özelliği ise donanım hızlandırmalı ışın izleme yeteneğine sahip Immortalis-G715 GPU olacak. Arm'ın yeni nesil grafik birimi, 890 MHz'de çalışan on adet çekirdekten güç alıyor. Ek olarak H.264 ve HEVC desteğine ek olarak 8K30 FPS video kodlama/kod çözme yeteneğine sahip olacak.

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Google Pixel 8 Pro canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı