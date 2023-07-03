Katlanabilir Honor Magic V2 için ilk görüntüler paylaşıldı: İşte tasarımı

Honor Magic V2 için ilk görüntüler paylaşıldı
Honor Magic V2 için paylaşılan teaser görüntüsüne baktığımızda, cihazın geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan Magic Vs'nin tasarım hatlarını koruduğunu görüyoruz. Bu noktada metal çerçeveler ile desteklenen telefona, yuvarlatılmış köşe hatları eşlik ediyor. Ayrıca görüntüde "İlerlemeden evrime" vurgusu yapılmış. Bu nedenle Magic Vs ile karşılaştırıldığında bazı büyük değişiklikler görebiliriz.
Niketim HONOR Magic Vs, selefi Magic V'den yüzde 10 daha hafifti ve aynı zamanda içinde çok daha az hareketli parça bulunan yepyeni bir menteşe getirdi. Daha önce yapılan açıklamada ise Honor CEO'su George Zhao, Magic V2'nin "katlanabilir deneyimde devrim yaratacağını" söylemişti. Ek olarak görüntünün hemen altında, 12 Temmuz tarihine işaret edildiğini görüyoruz.
Honor Magic V2 neler sunacak?
Magic V2'nin 120Hz yenileme hızı ve 2K çözünürlük sunan LTPO AMOLED ekrana sahip olması bekleniyor. Bununla birlikte yeni cihaz, biri Snapdragon 8+ Gen 1, diğeri ise Snapdragon 8 Gen 2 olmak üzere iki farklı sürümle karşımıza çıkacak. Ayrıca her iki sürüme de 16 GB'a kadar RAM ve 512 GB depolama eşlik edecek.
Honor Magic V2'nin kutusundan 66W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj destekli 5.000mAh pil ile çıkacağı belirtiliyor. Önümüzdeki günlerde cihaz hakkında daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D