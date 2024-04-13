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    Google Pixel 8a'nın renk seçenekleri, görüntüleriyle birlikte ortaya çıktı

    Google'ın Mayıs ayında tanıtması beklenen yeni akıllı telefonu Pixel 8a'nın renk seçenekleri, görüntüleriyle birlikte ortaya çıktı. İşte cihazın beklenen özellikleri ve fiyatı:
    Google Pixel 8a'nın renk seçenekleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devlerinden Google14 Mayıs'ta gerçekleşmesi beklenen I/O 2024 etkinliği sırasında yeni akıllı cihazları Pixel 8a, Pixel 9 , Pixel 9 Pro ve Pixel 9 Pro XL'yi tanıtması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde şirketin kendi Fi Kablosuz taşıyıcı hizmetinin reklamında porselen rengiyle ortaya çıkan Pixel 8a'nın renk seçenekleri ise yakın zamanlı bir sızıntı sayesinde ortaya çıktı.

    İşte Google Pixel 8a'nın renk seçenekleri ve beklenen özellikleri:

    Google Pixel 8a'nın renk seçenekleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Obsidiyen, Nane, Porselen ve Bay olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile piyasaya sürülmesi beklenen Google Pixel 8a, 6,1 inç FHD+ 90 Hz ekrana sahip olacak. Google Tensor G3 SoC'den güç alacak cihaz ayrıca 4.500 mAh bataryaya da sahip olacak.
    Google Pixel 8a'nın renk seçenekleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Cihazın beklenen kamera özelliklerine değinecek olursak ise arka tarafta 64 MP ana kamera ve yanına konumlandırılmış 13 MP ultra geniş kameradan oluşan çift arka kamera kurulumu bizleri beklemekte.
    Google Pixel 8a'nın renk seçenekleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz birkaç yılda Google, a serisi fiyatlarını her yıl 50 dolar kadar artırmıştı. Bu sebeple 499 dolar fiyat etiketine sahip Pixel 7a düşünülürse Pixel 8a'nın yaklaşık 549 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olması kuvvetle muhtemel. 
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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