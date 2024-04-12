İşte bütçe dostu fiyatına karşı amiral gemisi gücü sunacak o cihaz: iQOO Neo 9s Pro

Tam Boyutta Gör 24 Nisan'da iQOO, Çin'de iQOO Z9, Z9x ve Z9 Turbo akıllı telefonlarını duyuracak. Şirket, Z9 serisinin ardından iQOO Neo 9s Pro akıllı telefonunu da bu etkinlik sırasında tanıtabilir. Yeni bir sızıntıya göreyse yaklaşan iQOO Neo 9s Pro, bütçe dostu fiyatına rağmen yeni nesil amiral gemisi katili olabilir.

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İşte iQOO Neo 9s Pro'nun beklenen özellikleri ve fiyatı:

Yeni bir rapor, iQOO Neo 9s Pro'nun yonga setini ve potansiyel fiyatını ortaya çıkardı. 120W kablolu hızlı şarjla piyasaya sürülmesi beklenen cihaz, Snapdragon 8 Gen 3 SoC ile donatılacak. Ancak bu güçlü yonga setine rağmen Neo 9s Pro, orta sınıf bir fiyat etiketiyle piyasaya sürülebilir. Zira rapora göre cihaz yaklaşık 410 dolar fiyat bandında olacak.

Tam Boyutta Gör Rapora göre telefonun geri kalan özellikleri ise mevcut Neo 9 Pro ile aynı olabilir. Neo 9 Pro'nun özelliklerine değinecek olursak ise 6.78 inç 1260 x 2800 piksel çözünürlüklü AMOLED bir ekran ile Aralık ayında Çin'de piyasaya sürülmüştü. Ayrıca her biri 50MP çözünürlüğe sahip birincil kamera, ultra geniş kamera, telefoto kamera ve makro kameradan oluşan dörtlü arka kamera kurulumuna sahip cihaz, ön tarafta da 16MP selfie kamerasına ev sahipliği yapmakta.

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iQOO Neo 9s Pro'nun özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı