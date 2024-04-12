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    İşte bütçe dostu fiyatına karşı amiral gemisi gücü sunacak o cihaz: iQOO Neo 9s Pro

    Yakın zamanlı bir rapor, iQOO Neo 9s Pro'nun önemli özelliklerini ve muhtemel fiyatını ortaya çıkardı. İşte bütçe dostu fiyatına rağmen oldukça güçlü bir işlemciyle gelmesi beklenen cihazın detayları:
    iQOO Neo 9s Pro'nun özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    24 Nisan'da iQOO, Çin'de iQOO Z9, Z9x ve Z9 Turbo akıllı telefonlarını duyuracak. Şirket, Z9 serisinin ardından iQOO Neo 9s Pro akıllı telefonunu da bu etkinlik sırasında tanıtabilir. Yeni bir sızıntıya göreyse yaklaşan iQOO Neo 9s Pro, bütçe dostu fiyatına rağmen yeni nesil amiral gemisi katili olabilir.

    İşte iQOO Neo 9s Pro'nun beklenen özellikleri ve fiyatı:

    Yeni bir rapor, iQOO Neo 9s Pro'nun yonga setini ve potansiyel fiyatını ortaya çıkardı. 120W kablolu hızlı şarjla piyasaya sürülmesi beklenen cihaz, Snapdragon 8 Gen 3 SoC ile donatılacak. Ancak bu güçlü yonga setine rağmen Neo 9s Pro, orta sınıf bir fiyat etiketiyle piyasaya sürülebilir. Zira rapora göre cihaz yaklaşık 410 dolar fiyat bandında olacak.

    iQOO Neo 9s Pro'nun özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Rapora göre telefonun geri kalan özellikleri ise mevcut Neo 9 Pro ile aynı olabilir. Neo 9 Pro'nun özelliklerine değinecek olursak ise 6.78 inç 1260 x 2800 piksel çözünürlüklü AMOLED bir ekran ile Aralık ayında Çin'de piyasaya sürülmüştü. Ayrıca her biri 50MP çözünürlüğe sahip birincil kamera, ultra geniş kamera, telefoto kamera ve makro kameradan oluşan dörtlü arka kamera kurulumuna sahip cihaz, ön tarafta da 16MP selfie kamerasına ev sahipliği yapmakta. 
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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