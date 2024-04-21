Google Pixel 8a'nın fiyatı sızdırıldı: Pixel 7a'dan yüzde 18 daha yüksek

İşte Google Pixel 8a'nın muhtemel fiyatı:
Pixal 8a'nın selefi Pixel 7a'nın 128 GB modeli, 599 Kanada Doları fiyatıyla piyasaya sürülmüştü. Yani Pixel 8a önceki modele göre yaklaşık yüzde 18 daha pahalı olduğu söylenebilir. Cihazın beklenen özelliklerine değinecek olursak ise 120Hz yenileme hızına ve 1400 nit en yüksek parlaklığa sahip 6,1 inç OLED panele sahip olacak.
Obsidiyen, Porselen, Bay ve Nane dahil olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle gelmesi beklenen cihaz, Google Tensor G3 işlemcisinden güç alacak, ancak hız aşırtmalı bir versiyona sahip olacak. Ayrıca 8GB RAM ve Titan M güvenlik çipine sahip olacak Pixel 8a, 27W kablolu şarj destekli 4.500mAh batarya ile donatılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)