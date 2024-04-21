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    Google Pixel 8a'nın fiyatı sızdırıldı: Pixel 7a'dan yüzde 18 daha yüksek

    14 Mayıs'ta piyasaya sürülmesi beklenen Google'ın yeni akıllı cihazı Pixel 8a'nın fiyatı, yakın bir zamanda sızdırıldı. İşte cihazın beklenen özellikleri ve fiyatı:
    Google Pixel 8a'nın fiyatı sızdırıldı: İşte beklenen özellikler Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devlerinden Google, 14 Mayıs'ta gerçekleştireceği I/O 2024 etkinliği sırasında yeni akıllı cihazları Pixel 8a, Pixel 9, Pixel 9 Pro ve Pixel 9 Pro XL'yi tanıtacak. Bu cihazlar arasından Pixel 8a'nın render görüntüleri, cihazın tasarımını ve renk seçeneklerini ortaya çıkarmıştı. Yakın bir zamanda ise cihazın fiyatı da sızdırıldı.

    İşte Google Pixel 8a'nın muhtemel fiyatı:

    Google Pixel 8a'nın fiyatı sızdırıldı: İşte beklenen özellikler Tam Boyutta Gör
    Tipster Paras, Google Pixel 8a'nın Kanadalı bir perakendeci sitesinde görüntülendiğini ve maliyetinin ne kadar yüksek olduğunu ortaya çıkardı. Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görüldüğü üzere Pixel 8a'nın 128 GB'lık modeli 708,99 Kanada Doları, 256 GB'lık modeli ise 792,99 Kanada Doları fiyatıyla satışa sunulacak.

    Pixal 8a'nın selefi Pixel 7a'nın 128 GB modeli, 599 Kanada Doları fiyatıyla piyasaya sürülmüştü. Yani Pixel 8a önceki modele göre yaklaşık yüzde 18 daha pahalı olduğu söylenebilir. Cihazın beklenen özelliklerine değinecek olursak ise 120Hz yenileme hızına ve 1400 nit en yüksek parlaklığa sahip 6,1 inç OLED panele sahip olacak. 

    Obsidiyen, Porselen, Bay ve Nane dahil olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle gelmesi beklenen cihaz, Google Tensor G3 işlemcisinden güç alacak, ancak hız aşırtmalı bir versiyona sahip olacak. Ayrıca 8GB RAM ve Titan M güvenlik çipine sahip olacak Pixel 8a, 27W kablolu şarj destekli 4.500mAh batarya ile donatılacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 4 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 ay önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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