Google Pixel 8a'nın fiyatı sızdırıldı: Pixel 7a'dan yüzde 18 daha yüksek

Tam Boyutta Gör Teknoloji devlerinden Google, 14 Mayıs'ta gerçekleştireceği I/O 2024 etkinliği sırasında yeni akıllı cihazları Pixel 8a, Pixel 9, Pixel 9 Pro ve Pixel 9 Pro XL'yi tanıtacak. Bu cihazlar arasından Pixel 8a'nın render görüntüleri, cihazın tasarımını ve renk seçeneklerini ortaya çıkarmıştı. Yakın bir zamanda ise cihazın fiyatı da sızdırıldı.

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İşte Google Pixel 8a'nın muhtemel fiyatı:

Tam Boyutta Gör Tipster Paras, Google Pixel 8a'nın Kanadalı bir perakendeci sitesinde görüntülendiğini ve maliyetinin ne kadar yüksek olduğunu ortaya çıkardı. Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görüldüğü üzere Pixel 8a'nın 128 GB'lık modeli 708,99 Kanada Doları, 256 GB'lık modeli ise 792,99 Kanada Doları fiyatıyla satışa sunulacak.

Pixal 8a'nın selefi Pixel 7a'nın 128 GB modeli, 599 Kanada Doları fiyatıyla piyasaya sürülmüştü. Yani Pixel 8a önceki modele göre yaklaşık yüzde 18 daha pahalı olduğu söylenebilir. Cihazın beklenen özelliklerine değinecek olursak ise 120Hz yenileme hızına ve 1400 nit en yüksek parlaklığa sahip 6,1 inç OLED panele sahip olacak.

Obsidiyen, Porselen, Bay ve Nane dahil olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle gelmesi beklenen cihaz, Google Tensor G3 işlemcisinden güç alacak, ancak hız aşırtmalı bir versiyona sahip olacak. Ayrıca 8GB RAM ve Titan M güvenlik çipine sahip olacak Pixel 8a, 27W kablolu şarj destekli 4.500mAh batarya ile donatılacak.

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