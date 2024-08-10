Google Pixel 9 serisinin ön sipariş kampanyası belli oldu: İşte fiyatlar

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Tam Boyutta Gör Google, uzun zamandır üzerinde çalıştığı Pixel 9 serisi akıllı telefonlarını 13 Ağustos tarihli etkinlikte duyurmaya hazırlanıyor. Kaçıranlar için etkinlik öncesinde cihazların tasarımından teknik özelliklerine tüm merak edilenler açığa çıktı. Şimdi de Pixel 9, Pixel 9 Pro ve Pixel 9 XL modellerinin ön siparişe özel kampanya detayları ortaya çıktı. İşte fiyatlar...

Google Pixel 9 serisinin ön sipariş kampanyası ve fiyatları belli oldu

Aktarıldığı kadarıylaPixel 9 serisi,daha önceki modellerde olduğu gibietkinliğin hemen ardından ön siparişe açılacak. Google ise, Pixel 9, 9 Pro ve Pro XL modelini ön sipariş verenlere hiçbir ek ücret istemeden iki kat depolama alanı sunmayı planlıyor. Örneğin; Pixel 9 256GB için ödeme yapan kullanıcılar, telefonun 512GB modeline hiçbir ekstra ücret ödemeden sahip olacak.

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İngiltere kaynaklı fiyatlara gelirsek, Pixel 9'un 128GB sürümü 914 euro, 256GB sürümü 1.094 euro, 512GB sürümü ise 1.202 euro fiyat etiketine sahip olacak. Pixel 9 Pro ise 256GB ve 512GB için sırasıyla 1.670 euro ve 1.850 euro fiyatla satılacak. Son olarak Pixel 9 Pro XL, 128GB için 1.022 euro ve 256GB için 1.202 euro fiyatla geliyor. Karşılaştırmak gerekirse, söz konusu rakamların bir önceki Pixel 8 serisinden neredeyse iki kat daha yüksek olduğunu belirtelim.

Pixel 9 128GB: 914 euro

Pixel 9 256GB: 1.094 euro

Pixel 9 512GB: 1.202 euro

Pixel 9 Pro 256GB: 1.670 euro

Pixel 9 Pro 512GB: 1.850 euro

Pixel 9 Pro XL 128GB: 1.022 euro

Pixel 9 Pro XL 256GB: 1.202 euro

Google Pixel 9 ve 9 Pro beklenen özellikler

Yeni Pixel 9 serisinin Samsung’un ekran parlaklığını artıran ve ömrünü uzatan en yeni OLED (Samsung M14) teknolojisini kullanacağı söyleniyor. Ayrıca Pixel 9, Google’ın önceki nesil amiral gemisine kıyasla 1800 nit parlaklık; Pixel 9 Pro’lar ise 2050 nit parlaklık sunacak. Buna ek olarak her iki cihazda 120Hz yenileme hızı korunacak.

Google Pixel 9 ve 9 Pro hakkında bildiklerimiz şu an için sınırlı. Ancak her iki modelin de Tensor G4 SoC ile donatılacağından sizlere bahsetmiştik. Hatta Google'ın dökümhane ortağı olarak Samsung'a bağlı kalacağını iddia ediyordu. Bu noktada Exynos 2400'ün performansını düşünürsek, beklenenden daha iyi sonuçlar ile karşılaşabiliriz.

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Google Pixel 9 serisinin ön sipariş kampanyası belli oldu