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    Google Pixel 9, Pixel Watch 3 ve Buds Pro 2'nin çıkış tarihi paylaşıldı

    Google'ın merakla beklenen telefonları Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL ve Pixel 9 Pro Fold'un çıkış tarihi paylaşıldı. Son raporlara göre Pixel 9 Pro Fold gecikebilir. İşte detaylar...
    Google Pixel 9 serisi ve Pixel Watch 3'ün çıkış tarihi paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Google'ın Pixel 9 isimli yeni akıllı telefon serisini piyasaya sürmesine sayılı gün kaldı. Üstelik yeni etkinliğe Pixel Watch 3 ve Pixel Buds Pro 2 modellerinin de eşlik ettiğini göreceğiz. Son olarak bunlar arasından Google Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL ve Pixel Buds Pro 2'nin çıkış tarihi ortaya çıktı.

    Google Pixel 9, Pixel Watch 3 ve Buds Pro 2'nin çıkış tarihi

    Google Pixel 9 serisi, Pixel Watch 3 ve Pixel Buds Pro 2'nin 13 Ağustos tarihli Google etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Ancak bu olurken modeller arasında bazı gecikmeler yaşanabilir. Son raporlara göre Pixel 9 serisinin ana akım telefonları Pixel 9 Pro ve Pixel 9 Pro XL, 22 Ağustos'ta satışa sunulacak. Öte yandan, Pixel 9 Pro Fold ve Pixel Buds Pro 2 için kullanıcılar Eylül ayına kadar beklemeleri gerekecek.

    Pixel 9 Pro Fold'a gelirsek, kesin bir tarih belirtilmedi. Ancak Buds Pro 2 için bu tarihin 26 Eylül'e kadar uzanabileceği söyleniyor. Pixel Watch 3'ün ne zaman piyasaya çıkacağı ise belirsiz, en azından bu sızıntıya göre. 

    Google Pixel 9 ve Pixel 9 Pro Fold beklenen özellikleri

    Mevcut raporlara göre Pixel 9 Pro Fold, önceki modelden daha büyük dış (6,3 inç) ve iç (8 inç) ekrana sahip olacak. Ayrıca ekranın parlaklığı da artarak 2.700 nit tepe parlaklık seviyesi sunacak. Bunun dışında, telefonda 16 GB RAM ile 256 GB ve 512 GB depolama alanı seçeneklerinin sunulacağı belirtiliyor. Batarya tarafında ise Pixel Fold'daki 4821 mAh'lik kapasiteden 4650 mAh kapasiteye düşüş olacağı iddia ediliyor. 

    Google Pixel 9 serisi ve Pixel Watch 3'ün çıkış tarihi paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Pixel 9 serisine gelirsek, serinin Samsung’un ekran parlaklığını artıran ve ömrünü uzatan en yeni OLED (Samsung M14) teknolojisini kullanacağı söyleniyor. Ayrıca Pixel 9, Google’ın önceki nesil amiral gemisine kıyasla 1800 nit parlaklık; Pixel 9 Pro’lar ise 2050 nit parlaklık sunacak. Buna ek olarak her iki cihazda 120Hz yenileme hızı korunacak.

    Google Pixel 9 ve 9 Pro hakkında bildiklerimiz şu an için sınırlı. Ancak tüm modellerin Tensor G4 SoC ile donatılacağı doğrulandı. Hatta Google'ın dökümhane ortağı olarak Samsung'a bağlı kalacağını iddia ediyordu. Bu noktada Exynos 2400'ün performansını düşünürsek, beklenenden daha iyi sonuçlar ile karşılaşabiliriz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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