Google Pixel 9, Pixel Watch 3 ve Buds Pro 2'nin çıkış tarihi paylaşıldı

- Google Pixel 9, Pixel Watch 3 ve Buds Pro 2'nin çıkış tarihi
- Google Pixel 9 ve Pixel 9 Pro Fold beklenen özellikleri
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Google Pixel 9, Pixel Watch 3 ve Buds Pro 2'nin çıkış tarihi
Google Pixel 9 serisi, Pixel Watch 3 ve Pixel Buds Pro 2'nin 13 Ağustos tarihli Google etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Ancak bu olurken modeller arasında bazı gecikmeler yaşanabilir. Son raporlara göre Pixel 9 serisinin ana akım telefonları Pixel 9 Pro ve Pixel 9 Pro XL, 22 Ağustos'ta satışa sunulacak. Öte yandan, Pixel 9 Pro Fold ve Pixel Buds Pro 2 için kullanıcılar Eylül ayına kadar beklemeleri gerekecek.
Pixel 9 Pro Fold'a gelirsek, kesin bir tarih belirtilmedi. Ancak Buds Pro 2 için bu tarihin 26 Eylül'e kadar uzanabileceği söyleniyor. Pixel Watch 3'ün ne zaman piyasaya çıkacağı ise belirsiz, en azından bu sızıntıya göre.
Google Pixel 9 ve Pixel 9 Pro Fold beklenen özellikleri
Mevcut raporlara göre Pixel 9 Pro Fold, önceki modelden daha büyük dış (6,3 inç) ve iç (8 inç) ekrana sahip olacak. Ayrıca ekranın parlaklığı da artarak 2.700 nit tepe parlaklık seviyesi sunacak. Bunun dışında, telefonda 16 GB RAM ile 256 GB ve 512 GB depolama alanı seçeneklerinin sunulacağı belirtiliyor. Batarya tarafında ise Pixel Fold'daki 4821 mAh'lik kapasiteden 4650 mAh kapasiteye düşüş olacağı iddia ediliyor.
Google Pixel 9 ve 9 Pro hakkında bildiklerimiz şu an için sınırlı. Ancak tüm modellerin Tensor G4 SoC ile donatılacağı doğrulandı. Hatta Google'ın dökümhane ortağı olarak Samsung'a bağlı kalacağını iddia ediyordu. Bu noktada Exynos 2400'ün performansını düşünürsek, beklenenden daha iyi sonuçlar ile karşılaşabiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.