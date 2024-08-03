Google Pixel 9, Pixel Watch 3 ve Buds Pro 2'nin çıkış tarihi paylaşıldı

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Tam Boyutta Gör Google'ın Pixel 9 isimli yeni akıllı telefon serisini piyasaya sürmesine sayılı gün kaldı. Üstelik yeni etkinliğe Pixel Watch 3 ve Pixel Buds Pro 2 modellerinin de eşlik ettiğini göreceğiz. Son olarak bunlar arasından Google Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL ve Pixel Buds Pro 2'nin çıkış tarihi ortaya çıktı.

Google Pixel 9, Pixel Watch 3 ve Buds Pro 2'nin çıkış tarihi

Google Pixel 9 serisi, Pixel Watch 3 ve Pixel Buds Pro 2'nin 13 Ağustos tarihli Google etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Ancak bu olurken modeller arasında bazı gecikmeler yaşanabilir. Son raporlara göre Pixel 9 serisinin ana akım telefonları Pixel 9 Pro ve Pixel 9 Pro XL, 22 Ağustos'ta satışa sunulacak. Öte yandan, Pixel 9 Pro Fold ve Pixel Buds Pro 2 için kullanıcılar Eylül ayına kadar beklemeleri gerekecek.

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Pixel 9 Pro Fold'a gelirsek, kesin bir tarih belirtilmedi. Ancak Buds Pro 2 için bu tarihin 26 Eylül'e kadar uzanabileceği söyleniyor. Pixel Watch 3'ün ne zaman piyasaya çıkacağı ise belirsiz, en azından bu sızıntıya göre.

Google Pixel 9 ve Pixel 9 Pro Fold beklenen özellikleri

Mevcut raporlara göre Pixel 9 Pro Fold, önceki modelden daha büyük dış (6,3 inç) ve iç (8 inç) ekrana sahip olacak. Ayrıca ekranın parlaklığı da artarak 2.700 nit tepe parlaklık seviyesi sunacak. Bunun dışında, telefonda 16 GB RAM ile 256 GB ve 512 GB depolama alanı seçeneklerinin sunulacağı belirtiliyor. Batarya tarafında ise Pixel Fold'daki 4821 mAh'lik kapasiteden 4650 mAh kapasiteye düşüş olacağı iddia ediliyor.

Tam Boyutta Gör Pixel 9 serisine gelirsek, serinin Samsung’un ekran parlaklığını artıran ve ömrünü uzatan en yeni OLED (Samsung M14) teknolojisini kullanacağı söyleniyor. Ayrıca Pixel 9, Google’ın önceki nesil amiral gemisine kıyasla 1800 nit parlaklık; Pixel 9 Pro’lar ise 2050 nit parlaklık sunacak. Buna ek olarak her iki cihazda 120Hz yenileme hızı korunacak.

Google Pixel 9 ve 9 Pro hakkında bildiklerimiz şu an için sınırlı. Ancak tüm modellerin Tensor G4 SoC ile donatılacağı doğrulandı. Hatta Google'ın dökümhane ortağı olarak Samsung'a bağlı kalacağını iddia ediyordu. Bu noktada Exynos 2400'ün performansını düşünürsek, beklenenden daha iyi sonuçlar ile karşılaşabiliriz.

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Google Pixel 9 serisi ve Pixel Watch 3'ün çıkış tarihi paylaşıldı