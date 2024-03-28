Google Pixel 9, üç farklı modele sahip olabilir

Şirket, Apple'ın stratejisini kullanarak Pro modelleri ikiye ayırmayı planlıyor. Standart Pixel 9, kavisli Pixel 8 ve 8 Pro'nun aksine düz kenarlara ve yuvarlak köşelere sahip olacak. Daha önce ortaya çıkan görsellerin ise Pixel 9 Pro XL ve Pixel 9 Pro'ya ait olduğu ortaya çıktı. Bu görsellerde standart Pixel'in aksine Pro modellerinin 3 kameraya sahip olduğu görülüyor.
Pixel serisinin ekran boyutlarının şöyle olması bekleniyor:
- Pixel 9 Pro XL: 6.5 inç
- Pixel 9 Pro: 6.1 inç
- Pixel 9: 6.03 inç
Mevcut Pixel 8 Pro'nun 6,7 inç ekrana sahip olduğunu göz önüne alırsak, XL modelinin ekranında bir miktar küçülme gerçekleştiği görülüyor. Her iki Pro modelinde üçlü kamera sistemi yer alacağı için, Google gelişmiş kamera yeteneklerini küçük modele de getirmiş olacak.
Ancak yeni amiral gemisi Pixel modellerinin tanıtımına hala uzun süre var dolayısıyla kesin bir yargıya varmak güç. Bu cihazlardan önce Google, Pixel 8A ve katlanabilir Pixel Fold 2'yi tanıtabilir. Her iki telefonun da Mayıs ayındaki I/O keynote etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...