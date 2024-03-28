Google, bu yılın sonlarına doğru tanıtacağı Pixel 9'un üç farklı modelini piyasaya sürerek akıllı telefon stratejisini değiştirmeyi planlıyor. Google, 2019 yılına kadar daha büyük Pixel telefonları için XL markasını kullanmıştı ancak tek boyuta sahip Pixel 5 ile bu isimlendirmeyi terketti.

Şirket, Apple'ın stratejisini kullanarak Pro modelleri ikiye ayırmayı planlıyor. Standart Pixel 9, kavisli Pixel 8 ve 8 Pro'nun aksine düz kenarlara ve yuvarlak köşelere sahip olacak. Daha önce ortaya çıkan görsellerin ise Pixel 9 Pro XL ve Pixel 9 Pro'ya ait olduğu ortaya çıktı. Bu görsellerde standart Pixel'in aksine Pro modellerinin 3 kameraya sahip olduğu görülüyor.

Tam Boyutta Gör

Pixel serisinin ekran boyutlarının şöyle olması bekleniyor:

Pixel 9 Pro XL: 6.5 inç

Pixel 9 Pro: 6.1 inç

Pixel 9: 6.03 inç

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Mevcut Pixel 8 Pro'nun 6,7 inç ekrana sahip olduğunu göz önüne alırsak, XL modelinin ekranında bir miktar küçülme gerçekleştiği görülüyor. Her iki Pro modelinde üçlü kamera sistemi yer alacağı için, Google gelişmiş kamera yeteneklerini küçük modele de getirmiş olacak.

Ancak yeni amiral gemisi Pixel modellerinin tanıtımına hala uzun süre var dolayısıyla kesin bir yargıya varmak güç. Bu cihazlardan önce Google, Pixel 8A ve katlanabilir Pixel Fold 2'yi tanıtabilir. Her iki telefonun da Mayıs ayındaki I/O keynote etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.

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Google Pixel 9, üç farklı modele sahip olabilir