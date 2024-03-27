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    POCO F6 resmen doğrulandı: Snapdragon 8s Gen 3 ve dahası

    Bir süredir sızıntılarla gündemde olan POCO F6, Xiaomi'nin HyperOS veritabanında doğrulandı. Akıllı telefon Snapdragon 8s Gen 3 ve daha fazlasıyla geliyor. İşte detaylar...
    POCO F6 resmen doğrulandı: Snapdragon 8s Gen 3 ve dahası Tam Boyutta Gör
    POCO, bu yılın başlarında yeni telefonları Poco X6 ve X6 Pro'yu duyurmuş, üst seviye F6 ve F6 Pro modellerini ise pas geçmişti. Ancak her iki model yavaş yavaş netleşmeye başlıyor. Bu kez POCO F6, HyperOS kodlarında resmen doğrulandı

    POCO F6 resmen doğrulandı

    HyperOS veritabanından alınan bilgilere göre POCO F6, "Peridot" (model numarası N16T) kod numarasıyla Snapdragon 8s Gen 3'e sahip ikinci model olacak. Bunun dışında fiyat&odaklı modelin, Redmi Note 13 Turbo'yu temel alacağı belirtiliyor. Üstelik sızıntı kaynağı, cihazın kamera bazı kamera özelliklerini de paylaştı.

    POCO F6 resmen doğrulandı: Snapdragon 8s Gen 3 ve dahası Tam Boyutta Gör
    Buna göre POCO F6, Realme 12 Pro ve OnePlus Ace 3V modellerde kullanılan 1/2 inçlik 50MP Sony IMX882'ye sahip olacak. Bunun hemen yanında ise 8MP IMX355 (ultra geniş) kamera ve cihazın ön yüzünde OmniVision OV20B sensörü ile karşılaşağız. Cihazın 120hz OLED ekrana sahip olması muhtemel. Bu ekranlar ise, iki tedarikçiden temin edilecek: TCL ve Tianma. Ancak panelin detayları henüz netleşmedi.

    Snapdragon 8s Gen 3'e dönecek olursak, yeni platform Snapdragon 8 Gen 2, Gen 3'ün bir karışımı niteliğinde. 4nm fabrikasyon sürecini temel alan yonga setinde, 1x Cortex X4 3.0GHz, 4 adet Cortex A720 2.8GHz ve 3 adet Cortex-520 2.0GHz çekirdekleri bulunuyor. Bu çekirdeklerin saat hızı ise her iki modelden daha düşük.

    Ek olarak işlemcinin 8K video kaydı desteği bulunmuyor ve AI bölümünde de kısıtlamalar mevcut. Ancak maliyetine göre etkileyici bir performans sunacağını unutmamak gerek. Poco F6'nın Nisan ayında ya da daha büyük olasılıkla Mayıs ayında duyurulması bekleniyor. Bundan önce Redmi Note 13 Turbo'nun Çin'de piyasaya sürüldüğünü görebiliriz.

    Snapdragon 8 Gen 2, 8 Gen 3 ve 8s Gen 3 özellikleri
    - Snapdragon 8 Gen 2 Snapdragon 8s Gen 3 Snapdragon 8 Gen 3
    Fabrikasyon Süreci TSMC 4nm TSMC 4nm TSMC 4nm
    CPU (Prime) 1x Cortex-X3 3.2/3.36GHz 1x Cortex-X4 3.0GHz 1x Cortex-X4 3.3/3.4GHz
    CPU (Big) 2x Cortex-A715 2.8GHz
    2x Cortex-A710 2.8GHz    		 4x Cortex-A720 2.8GHz 3x Cortex-720 3.15GHz
    2x Cortex-720 2.96GHz
    CPU (Verimlilik) 3x Cortex-A510 2.0GHz 3x Cortex-A520 2.0GHz 2x Cortex-A520 2.3GHz
    DSP / NPU Hexagon Hexagon Hexagon
    GPU Adreno 740 Adreno 735 Adreno 750
    RAM 24GB LPDDR5x 4,200MHz 24GB LPDDR5x 4,200MHz 24GB LPDDR5x 4,800MHz
    DEPOLAMA UFS 4.0 UFS 4.0 UFS 4.0
    USB USB 3.1 USB 3.1 Gen 2 USB 3.1 Gen 2
    5G Modem X70 X70 X75
    ISP 18-bit 18-bit 18-bit
    Video 8K HDR @ 30fps
    4K @ 120fps    		 4K HDR @ 60fps
    1080p @ 240fps    		 8K HDR @ 30fps
    4K @ 120fps
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 5 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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