POCO F6 resmen doğrulandı: Snapdragon 8s Gen 3 ve dahası

Tam Boyutta Gör POCO, bu yılın başlarında yeni telefonları Poco X6 ve X6 Pro'yu duyurmuş, üst seviye F6 ve F6 Pro modellerini ise pas geçmişti. Ancak her iki model yavaş yavaş netleşmeye başlıyor. Bu kez POCO F6, HyperOS kodlarında resmen doğrulandı.

POCO F6 resmen doğrulandı

HyperOS veritabanından alınan bilgilere göre POCO F6, "Peridot" (model numarası N16T) kod numarasıyla Snapdragon 8s Gen 3'e sahip ikinci model olacak. Bunun dışında fiyat&odaklı modelin, Redmi Note 13 Turbo'yu temel alacağı belirtiliyor. Üstelik sızıntı kaynağı, cihazın kamera bazı kamera özelliklerini de paylaştı.

Tam Boyutta Gör Buna göre POCO F6, Realme 12 Pro ve OnePlus Ace 3V modellerde kullanılan 1/2 inçlik 50MP Sony IMX882'ye sahip olacak. Bunun hemen yanında ise 8MP IMX355 (ultra geniş) kamera ve cihazın ön yüzünde OmniVision OV20B sensörü ile karşılaşağız. Cihazın 120hz OLED ekrana sahip olması muhtemel. Bu ekranlar ise, iki tedarikçiden temin edilecek: TCL ve Tianma. Ancak panelin detayları henüz netleşmedi.

Xiaomi Redmi Note 13 Turbo canlı olarak görüntülendi 1 sa. önce eklendi

Snapdragon 8s Gen 3'e dönecek olursak, yeni platform Snapdragon 8 Gen 2, Gen 3'ün bir karışımı niteliğinde. 4nm fabrikasyon sürecini temel alan yonga setinde, 1x Cortex X4 3.0GHz, 4 adet Cortex A720 2.8GHz ve 3 adet Cortex-520 2.0GHz çekirdekleri bulunuyor. Bu çekirdeklerin saat hızı ise her iki modelden daha düşük.

Ek olarak işlemcinin 8K video kaydı desteği bulunmuyor ve AI bölümünde de kısıtlamalar mevcut. Ancak maliyetine göre etkileyici bir performans sunacağını unutmamak gerek. Poco F6'nın Nisan ayında ya da daha büyük olasılıkla Mayıs ayında duyurulması bekleniyor. Bundan önce Redmi Note 13 Turbo'nun Çin'de piyasaya sürüldüğünü görebiliriz.

Snapdragon 8 Gen 2, 8 Gen 3 ve 8s Gen 3 özellikleri - Snapdragon 8 Gen 2 Snapdragon 8s Gen 3 Snapdragon 8 Gen 3 Fabrikasyon Süreci TSMC 4nm TSMC 4nm TSMC 4nm CPU (Prime) 1x Cortex-X3 3.2/3.36GHz 1x Cortex-X4 3.0GHz 1x Cortex-X4 3.3/3.4GHz CPU (Big) 2x Cortex-A715 2.8GHz

2x Cortex-A710 2.8GHz 4x Cortex-A720 2.8GHz 3x Cortex-720 3.15GHz

2x Cortex-720 2.96GHz CPU (Verimlilik) 3x Cortex-A510 2.0GHz 3x Cortex-A520 2.0GHz 2x Cortex-A520 2.3GHz DSP / NPU Hexagon Hexagon Hexagon GPU Adreno 740 Adreno 735 Adreno 750 RAM 24GB LPDDR5x 4,200MHz 24GB LPDDR5x 4,200MHz 24GB LPDDR5x 4,800MHz DEPOLAMA UFS 4.0 UFS 4.0 UFS 4.0 USB USB 3.1 USB 3.1 Gen 2 USB 3.1 Gen 2 5G Modem X70 X70 X75 ISP 18-bit 18-bit 18-bit Video 8K HDR @ 30fps

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POCO F6 resmen doğrulandı: Snapdragon 8s Gen 3 ve dahası