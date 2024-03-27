POCO F6 resmen doğrulandı: Snapdragon 8s Gen 3 ve dahası

POCO F6 resmen doğrulandı
HyperOS veritabanından alınan bilgilere göre POCO F6, "Peridot" (model numarası N16T) kod numarasıyla Snapdragon 8s Gen 3'e sahip ikinci model olacak. Bunun dışında fiyat&odaklı modelin, Redmi Note 13 Turbo'yu temel alacağı belirtiliyor. Üstelik sızıntı kaynağı, cihazın kamera bazı kamera özelliklerini de paylaştı.
Snapdragon 8s Gen 3'e dönecek olursak, yeni platform Snapdragon 8 Gen 2, Gen 3'ün bir karışımı niteliğinde. 4nm fabrikasyon sürecini temel alan yonga setinde, 1x Cortex X4 3.0GHz, 4 adet Cortex A720 2.8GHz ve 3 adet Cortex-520 2.0GHz çekirdekleri bulunuyor. Bu çekirdeklerin saat hızı ise her iki modelden daha düşük.
Ek olarak işlemcinin 8K video kaydı desteği bulunmuyor ve AI bölümünde de kısıtlamalar mevcut. Ancak maliyetine göre etkileyici bir performans sunacağını unutmamak gerek. Poco F6'nın Nisan ayında ya da daha büyük olasılıkla Mayıs ayında duyurulması bekleniyor. Bundan önce Redmi Note 13 Turbo'nun Çin'de piyasaya sürüldüğünü görebiliriz.
|-
|Snapdragon 8 Gen 2
|Snapdragon 8s Gen 3
|Snapdragon 8 Gen 3
|Fabrikasyon Süreci
|TSMC 4nm
|TSMC 4nm
|TSMC 4nm
|CPU (Prime)
|1x Cortex-X3 3.2/3.36GHz
|1x Cortex-X4 3.0GHz
|1x Cortex-X4 3.3/3.4GHz
|CPU (Big)
|2x Cortex-A715 2.8GHz
2x Cortex-A710 2.8GHz
|4x Cortex-A720 2.8GHz
|3x Cortex-720 3.15GHz
2x Cortex-720 2.96GHz
|CPU (Verimlilik)
|3x Cortex-A510 2.0GHz
|3x Cortex-A520 2.0GHz
|2x Cortex-A520 2.3GHz
|DSP / NPU
|Hexagon
|Hexagon
|Hexagon
|GPU
|Adreno 740
|Adreno 735
|Adreno 750
|RAM
|24GB LPDDR5x 4,200MHz
|24GB LPDDR5x 4,200MHz
|24GB LPDDR5x 4,800MHz
|DEPOLAMA
|UFS 4.0
|UFS 4.0
|UFS 4.0
|USB
|USB 3.1
|USB 3.1 Gen 2
|USB 3.1 Gen 2
|5G Modem
|X70
|X70
|X75
|ISP
|18-bit
|18-bit
|18-bit
|Video
|8K HDR @ 30fps
4K @ 120fps
|4K HDR @ 60fps
1080p @ 240fps
|8K HDR @ 30fps
4K @ 120fps
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...