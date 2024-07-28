2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple, WWDC 2024 etkinliği sırasında iPhone’ların aramaları kaydetmesine, yazıya dökmesine ve özetlemesine yardımcı olacak yeni Apple Intelligence özelliğini tanıtmıştı. Bu özelliğin yakında tanıtılacak Pixel 9 serisinde de olacağı söyleniyor.

Google Pixel 9 ve Pixel 9 Pro tüm detaylarıyla ortaya çıktı 2 gün önce eklendi

Pixel 9 arama notları özelliğiyle aramaları kaydedecek

Yeni bir rapora göre, Google Pixel 9 serisiyle yapay zeka destekli Arama Notları özelliğini sunacak. Pixel 9 Call Notes özelliği telefon görüşmelerini kaydedecek ve yazıya dökecek. Google, arama kayıtlarının özetini oluşturmak için Gemini Nano’yu kullanabilir.

Pixel 8 benzer bir özelliği destekliyor. Gemini Nano etkinleştirilmiş Pixel 8 veya Pixel 8a, Recorder uygulaması aracılığıyla konuşmaları kaydedip içeriğini özetleyebiliyor. Arama Notları özelliği Pixel 8 cihazlarına da gelebilir.

Google Pixel 9 ne zaman tanıtılacak?

Google, Pixel 9 serisini (Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold) 13 Ağustos’ta tanıtacak.

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Google Pixel 9, yapay zekayla aramaları kaydedip yazıya dökecek