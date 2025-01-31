Sadece 47 adet üretilen bu iPhone 16 Pro fiyatıyla dudak uçuklatıyor

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Lüks teknoloji ürünleriyle tanınan Dubai merkezli Caviar, Bitcoin tutkunları için özel olarak tasarladığı yeni iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerini tanıttı. Sınırlı sayıda üretilen bu prestijli telefonlar, 24 ayar altın kaplama gövdeleri ve üç boyutlu Bitcoin işlemeleriyle dikkat çekiyor. Blok zinciri teknolojisinden ilham alınarak tasarlanan bu özel seri, dijital finans dünyasına bir saygı duruşu niteliğinde.

Caviar’ın açıklamasına göre, bu koleksiyon sadece 47 adetle sınırlandırıldı. Bu sayı, ABD’nin 47. Başkanı olan Donald Trump’a bir gönderme niteliği taşıyor. Marka, bu tasarımın sadece kripto para dünyasının değil, aynı zamanda modern siyasetin de önemli figürlerinden birine özel bir referans sunduğunu belirtiyor. Cihazın yan kısımlarına özel kazıma işlemleri, kişiye özel isim veya logo eklemeleri gibi çeşitli özelleştirme seçenekleri de sunuluyor.

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Fiyatları 11.130 dolardan başlayan bu özel serinin yanı sıra Caviar, kısa bir süre önce başka bir ultra lüks modelle de gündeme gelmişti. “The Great, The Terrible, The Magnificent” adını taşıyan iPhone 16 Pro Max, 18 ayar altından yapılmış ve 1 kilogram ağırlığında bir taç tasarımına sahip. Bu model, tarih boyunca büyük hükümdarlarla anılan görkemli bir tasarıma sahip olup, 301.070 dolarlık fiyat etiketiyle piyasaya sunulmuştu.

Özel tasarım cihazlarıyla lüks ve teknoloji tutkunlarını hedefleyen Caviar, bu yeni koleksiyonuyla hem kripto para yatırımcılarının hem de koleksiyon meraklılarının ilgisini çekmeyi amaçlıyor. Bu tür prestijli modeller, sadece yüksek fiyat etiketleriyle değil, aynı zamanda sahip oldukları sınırlı üretim ve özgün tasarımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

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Sadece 47 adet üretilen bu iPhone 16 fiyatıyla dudak uçuklatıyor