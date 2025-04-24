Pixel 9a kamera ve ekran performansıyla kendi sınıfında zirveye yerleşti

Google’ın yeni nesil akıllı telefonu Pixel 9a, kısa süre önce DxOMark tarafından detaylı bir şekilde test edildi ve değerlendirme sonuçları teknoloji dünyasında büyük ilgi uyandırdı. Kamera ve ekran performansıyla dikkat çeken cihaz, özellikle kendi segmentindeki modeller arasında öne çıkmayı başardı.

Pixel 9a, kamera testlerinden 153 puan alarak global sıralamada 33. sıraya yerleşti. Ancak asıl başarısını üst orta segmentte gösterdi ve bu kategoride zirveye oturdu. Telefonun kamerası, doğru pozlama, canlı renkler ve geniş dinamik aralık gibi özellikleriyle öne çıkıyor. Yine de yakınlaştırma konusunda, telefoto lens eksikliği nedeniyle sınırlı bir performans sergiliyor. Düşük ışık koşullarında hem fotoğraf hem video kalitesinde belirgin düşüşler yaşanıyor.

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Ekran testlerinde ise cihaz 155 puanla segment lideri olmayı başardı. Bu skorla birlikte Pixel 9a, global çapta da en iyi ekranlara sahip ilk 10 akıllı telefon arasına girdi ve 8. sırada kendine yer buldu. Özellikle web gezintisi ve video izleme gibi günlük kullanımlarda yüksek parlaklık, canlı renkler ve hızlı dokunmatik tepkisiyle övgü topladı.

Pixel 9a'nın fiyatı uluslararası pazarda 499 dolar seviyesinde. Bu fiyat etiketiyle sunduğu kamera ve ekran performansı, cihazı yüksek fiyat-performans oranına sahip modellerden biri haline getiriyor. Yeni Pixel modeli, amiral gemisi deneyimini daha erişilebilir hale getirmek isteyen kullanıcılar için güçlü bir alternatif olarak öne çıkıyor.

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Pixel 9a kamera ve ekran performansıyla zirveye yerleşti