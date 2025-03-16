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    Google Pixel 9a'nın yeni kamera çubuğu canlı videoda göründü

    Google'ın uygun fiyatlı yeni Pixel 9a modeli 44 saniyelik sızıntı videosunda tüm detaylarıyla görüntülendi. İşte 19 Mart'ta tanıtılması beklenen cihazın detayları:
    Google Pixel 9a'nın yeni kamera çubuğu canlı videoda göründü
    Google'ın merakla beklenen orta segment akıllı telefonu Pixel 9a, resmi tanıtımından önce 44 saniyelik bir sızıntı videosuyla ortaya çıktı. Porcelain rengindeki cihazın hem ön hem de arka panellerini gösteren bu video, yeni kamera çubuğu tasarımı, ekran özellikleri ve kamera uygulaması arayüzü hakkında önemli ipuçları sunuyor.

    Yayınlanan bu yeni video ve geçmiş render görüntüleri, Pixel 9a'nın tasarım dilini ve teknik özelliklerini net bir şekilde ortaya koyuyor. Obsidian, Porcelain, Peony ve Iris olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek cihazın önümüzdeki Çarşamba günü, 19 Mart'ta resmi olarak tanıtılması ve aynı gün ön siparişlere açılması bekleniyor. Cihazın piyasaya çıkış tarihi ise 26 Mart olarak tahmin ediliyor.

    Lansmana sayılı günler kala Pixel 9a'nın tüm detayları ortaya çıktı

    Teknik özellikler açısından Pixel 9a, 1080 x 2424 piksel çözünürlükte ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,3 inçlik OLED ekranla donatılacak. Cihazın kalbinde Google'ın 4 nm üretim teknolojisine sahip Tensor G4 işlemcisi ve 8 GB RAM yer alacak. Arka tarafta dikkat çeken kamera çubuğu, 48 MP ana kamera ve 13 MP ultra geniş açılı kamera modüllerini barındıracak. Selfie çekimleri ve görüntülü aramalar için ise ön tarafta 13 MP çözünürlüğünde delikli bir kamera kullanılacak.

    Google, Pixel 9a'yı oldukça cömert bir 5100 mAh kapasiteli batarya ile donatıyor ve cihaz, toz ve suya karşı dayanıklılık için IP68 sertifikasına sahip olacak. Bu özellikler, geçen yılki Pixel 8a modeline göre önemli geliştirmeler sunuyor. Boyut olarak ise Pixel 9a'nın 154,7 x 73,3 x 8,9 mm ölçülerinde olacağı belirtiliyor; bu da cihazı, iPhone 16 (7,8 mm) ve Samsung Galaxy S25 (7,2 mm) temel modellerinden daha kalın yapıyor.

    Google Pixel 9a'nın yeni kamera çubuğu canlı videoda göründü Tam Boyutta Gör
    Pixel 9a, kutudan çıkar çıkmaz Android 15 işletim sistemiyle çalışacak ve son söylentilere göre Google, cihaza yedi büyük Android güncellemesi sunacak. Bu da Pixel 9a kullanıcılarının gelecekte Android 22 sürümüne kadar uzanan bir yazılım desteği alacağını gösteriyor. Böylece uzun vadeli bir kullanım ve güncel yazılım desteği sağlanacak.

    Geçtiğimiz hafta yayınlanan bir söylentiye göreyse Pixel 9a'yı Avrupa'da ön sipariş eden tüketicilere 99 dolar değerinde ücretsiz bir Google TV Streamer hediye edilecek. Ancak ABD'li tüketicilerin telefonun ön siparişleri karşılığında ne tür bir hediye alacakları henüz belirsizliğini koruyor. Fiyatlandırma konusunda ise 128GB depolama alanına sahip modelin ABD'de 499 dolardan, 256GB depolama alanına sahip modelin ise 599 dolardan başlayacağı söyleniyor.

     

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