Tam Boyutta Gör Teknoloji devlerinden Google, şimdilerde 4 Ekim'de gerçekleştireceği etkinlikte yeni cihazları Pixel 8 ve 8 Pro'yu duyuracak. Bu cihazlara ek olarak şirketin Pixel Buds Pro'yu da tanıtması bekleniyor ve yakın bir zamanda cihazın yeni görselleri ortaya çıktı.

iPhone 16 Ultra'nın kamera özellikleri detaylanıyor 6 gün önce eklendi

İşte Google Pixel Buds Pro'nun beklenen özellikleri ve fiyatı:

Mercan, limon otu, kömür grisi, porselen ve gök mavisi olmak üzere beş farklı renk seçeneğiyle piyasaya çıkması beklenen Google Pixel Buds Pro, renk seçenekleriyle yeni Pixel 8 serisiyle eşleşecek. 6 çekirdekli ses işlemcisiyle donatılacak kablosuz kulaklıkların rapora göre mavi varyantı, Sky Blue yerine Bay Blue olarak isimlendirilecek

Tam Boyutta Gör 11mm dinamik sürücülerle gelmesi beklenen Google Pixel Buds Pro, aktif gürültü önleme (ANC), şeffaf mod ve ekolayzır gibi çeşitli ses özellikleri sunacak. Üçlü mikrofon kurulumu ile gelecek kulaklık, Bluetooth 5.0 desteğine sahip olacak.

Tam Boyutta Gör Tek şarjla 11 saate kadar dayanması beklenen kulaklıklar, aktif gürültü engelleme kapalıyken şarj kutusuyla birlikte 31 saate kadar kullanım sunacak. Son olarak su ve toza karşı dayanıklılık için IPx4 sertifikasına sahip olacak kulaklıkların 199 dolarlık fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Google Pixel Buds Pro'nun yeni görselleri ortaya çıktı