Google Pixel Buds Pro'nun yeni görselleri ortaya çıktı

İşte Google Pixel Buds Pro'nun beklenen özellikleri ve fiyatı:
Mercan, limon otu, kömür grisi, porselen ve gök mavisi olmak üzere beş farklı renk seçeneğiyle piyasaya çıkması beklenen Google Pixel Buds Pro, renk seçenekleriyle yeni Pixel 8 serisiyle eşleşecek. 6 çekirdekli ses işlemcisiyle donatılacak kablosuz kulaklıkların rapora göre mavi varyantı, Sky Blue yerine Bay Blue olarak isimlendirilecek
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.