Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google Pixel Buds Pro'nun yeni görselleri ortaya çıktı

    Lansmana sayılı günler kala uzun zamandır beklenen Google'ın yeni kulaklığı Pixel Buds Pro'nun renk seçeneklerini de ortaya çıkaran yeni görselleri sızdırıldı. İşte o görseller:
    Google Pixel Buds Pro'nun yeni görselleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devlerinden Google, şimdilerde 4 Ekim'de gerçekleştireceği etkinlikte yeni cihazları Pixel 8 ve 8 Pro'yu duyuracak. Bu cihazlara ek olarak şirketin Pixel Buds Pro'yu da tanıtması bekleniyor ve yakın bir zamanda cihazın yeni görselleri ortaya çıktı.

    İşte Google Pixel Buds Pro'nun beklenen özellikleri ve fiyatı:

    Mercan, limon otu, kömür grisi, porselen ve gök mavisi olmak üzere beş farklı renk seçeneğiyle piyasaya çıkması beklenen Google Pixel Buds Pro, renk seçenekleriyle yeni Pixel 8 serisiyle eşleşecek. 6 çekirdekli ses işlemcisiyle donatılacak kablosuz kulaklıkların rapora göre mavi varyantı, Sky Blue yerine Bay Blue olarak isimlendirilecek

    Google Pixel Buds Pro'nun yeni görselleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    11mm dinamik sürücülerle gelmesi beklenen Google Pixel Buds Pro, aktif gürültü önleme (ANC), şeffaf mod ve ekolayzır gibi çeşitli ses özellikleri sunacak. Üçlü mikrofon kurulumu ile gelecek kulaklık, Bluetooth 5.0 desteğine sahip olacak. 
    Google Pixel Buds Pro'nun yeni görselleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Tek şarjla 11 saate kadar dayanması beklenen kulaklıklar, aktif gürültü engelleme kapalıyken şarj kutusuyla birlikte 31 saate kadar kullanım sunacak. Son olarak su ve toza karşı dayanıklılık için IPx4 sertifikasına sahip olacak kulaklıkların 199 dolarlık fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    detecktion 1 hafta önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

    Profil resmi
    delikanli53 1 hafta önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    cs 1.6 fps arttırma nikah memuru sözleri kafa yapan likit derin dondurucu statik mi no frost mu elektrikli bisiklet şarj aleti yeşil yanıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S22 Ultra 5G
    Samsung Galaxy S22 Ultra 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2021 MacBook Pro 14 in&#231;
    Apple 2021 MacBook Pro 14 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    HUGOLA-ORCHESTRA
    HUGOLA-ORCHESTRA
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız