Tam Boyutta Gör Google, Mayıs 2022’de tanıttığı TWS kulaklık modeli Pixel Buds Pro’nun yenisini 4 Ekim’de tanıtacak. Google Pixel Buds Pro, daha önce görmediğimiz renk seçenekleriyle gelecek.

Pixel Buds Pro renkleri

Tam Boyutta Gör Google’ın yeni Pixel Buds Pro’su porselen ve gök mavisi olarak adlandırılan iki yeni renkle çıkacak. Bu renklere ek olarak mercan, limon otu rengi, sis ve kömür grisi renkleri olacak. Bazı renkler Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'nun renkleriyle eşleşecek.

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Google Pixel Buds Pro beklenen özellikleri

Pixel Buds Pro, özel tasarlanmış 11mm dinamik sürücülerle gelecek. Kulaklık, kişiye özel dinleme deneyimi için aktif gürültü önleme (ANC), şeffaf mod ve ekolayzır gibi çeşitli ses özellikleri sunacak.

Üçlü mikrofon kurulumu ile gelecek kulak içi kulaklık, Bluetooth 5.0 bağlantısı üzerinden cihazlarla iletişim kuracak. Pil ömrü açısından, tek şarjla 11 saate kadar dayanacağı söyleniyor. Aktif gürültü engelleme kapalıyken şarj kutusuyla birlikte 31 saate kadar kullanım sunacak. Aktif gürültü önleme kapatıldığında Pixel Buds Pro’nun sunacağı maksimum dinleme süresi 20 saat olacak. Kulaklık, kablolu hızlı şarjı ve Qi kablosuz şarjı destekleyecek ancak tam şarjın ne kadar süreceği henüz belli değil.

Kulaklığın kendisi su ve tere karşı dayanıklılığı gösteren IPx4 sertifikasına sahipken, şarj kutusu IPx2 sertifikasına sahip olacağı söyleniyor. Son olarak kulaklığın şarj kutusuyla birlikte ağırlığı 62 gr olacak.

Google Pixel Buds Pro ne zaman çıkacak?

Google, Pixel Buds Pro’yu Pixel 8 ile birlikte 4 Ekim’de tanıtacak.

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Google Pixel Buds Pro renk seçenekleri ortaya çıktı