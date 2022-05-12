Google’ın üst seviye kablosuz kulaklığı tanıtıldı: İşte karşınızda Google Pixel Buds Pro

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Google, I/O Geliştirici Konferası’nda Pixel 6a, Pixel 7, Pixel Watch ve Pixel tablet ile Pixel hayranlarını ciddi anlamda heyecanlandırdı. Etkinlikte, uzun zamandır beklenen üst seviye kablosuz kulaklık da sonunda tanıtıldı.

Google Pixel 6a tanıtıldı 5 sa. önce eklendi

Pixel Buds Pro, 11 saate kadar batarya ömrü sunuyor

Google, kablosuz kulaklık pazarında bir süredir var olsa da Pixel Buds serisi ciddi anlamda eleştiriliyordu. Geçtiğimiz aylarda Pixel Buds A series ile beğeni kazanan Google, şimdi de Pixel Buds Pro’yu duyurdu. Pixel Buds Pro, AirPods Pro ve Galaxy Buds Pro ile rekabet edecek cinsten. Google’ın Hızlı Eşleşme ve Google Assistant özellikleri ile donatılan Buds Pro, Google’ın ilk aktif gürültü engelleme özellikli kulaklığı oluyor. Pixel Buds Pro, Google’ın özel tasarlanmış ses çipi ile geliyor. Google, cihazın mikrofon performansına ise oldukça güveniyor. Buds Pro, standart halinde 11 saat, aktif gürültü engelleme aktifken ise 7 saat kullanım sunuyor.

Pixel Buds Pro, multipoint eşleşme ile bağlantılı cihazlar arasında hızlı ve kolay geçişe de imkân sağlıyor. Google, Buds Pro’ya güncelleme ile uzaysal ses deneyimini de getireceğini belirtti. 4 farklı renk seçeneği ile gelecek Pixel Buds Pro, 21 Temmuz’da 199 dolara ön siparişe açılacak.

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Google Pixel Buds Pro tanıtıldı