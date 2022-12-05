Google Pixel Fold, Geekbench'te göründü: Peki neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Katlanabilir akıllı telefon rekabetine adım atmayı planlayan Google, Pixel Fold üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Yılın son çeyreğinde tanıtılması beklenen ancak 2023 yılına ertelenen katlanabilir telefon, bugün Geekbench’te görüntülendi.

Google Pixel Fold, neler sunacak?

Paylaşılan Geekbench listelerine göre Google Pixel Fold, Pixel 7 serisinde karşımıza çıkan Tensor G2 platformundan güç alıyor. İki adet 2,85GHz yüksek performans, iki adet 2,35 GHz gümüş ve dört adet 1,87 GHz verimlilik çekirdeğine ev sahipliği yapan bu işlemciye ise, 12GB RAM ve Android 13 işletim sistemi eşlik ediyor.

Geekbench sonuçlarına gelirsek, Google Pixel Fold tek çekirdekte 1.047, çoklu çekirdekte ise 3.257 puana imza atıyor. Söz konusu bu skorların aynı testlerde 1524 ve 4597 puan alan Snapdragon 8 Gen 2 karşısında zayıf kaldığını söyleyebiliriz.

Mayıs 2023’te geliyor

Google Pixel Fold, 8 inçlik bir iç ekrana ve 120 Hz'e kadar yenileme hızı sunan 6.19 inçlik bir kapak ekranına sahip olacak. Bu iki ekranda da 9,5MP selfie sensörlerine yer verilmesi beklenirken, cihazın üçlü bir kamera kurulumu ile geleceği belirtiliyor. Google Pixel Fold'un 1800 dolar fiyat etiketiyle Mayıs 2023'te gerçekleşecek Google I/O etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.

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