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    Google Pixel Fold'un ön sipariş hediyesi belli oldu

    Google'ın yeni katlanabilir telefonu Google Pixel Fold'un ön sipariş hediyesi belli oldu. Peki 10 Mayıs'ta tanıtılacağı belirtilen telefon neler sunacak? İşte bildiklerimiz
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    Google Pixel Fold'un ön sipariş hediyesi belli oldu Tam Boyutta Gör
    Android'in başında yer alan Google'ın 10 Mayıs tarihli I/O etkinliğinde Pixel Fold ve Pixel 7a modellerini duyurması bekleniyor. Hatırlayacağınız üzere her iki telefonun fiyatı ve renk seçenekleri kısa süre önce gün yüzüne çıktı. Şimdi de Google'ın ilk katlanabilir telefonu Google Pixel Fold hakkında daha fazla ayrıntı paylaşıldı. 

    Google Pixel Fold'un ön sipariş hediyesi belli oldu

    Bilmeyenler için bir önceki sızıntı, Google Pixel Fold'un 1.799 dolar fiyat etiketine sahip olacağını bizlere gösterdi. Bugünki raporlar ise, cihazın 1.700 dolardan daha yüksek bir fiyat etiketi ile karşımıza çıkacağını bir kez daha doğruladı diyebiliriz. Söz konusu fiyatlandırmanın Galaxy Z Fold 4 ile aynı olduğunu belirtelim. Ancak Google'ın, kullanıcılar için takas seçeneği ve ücretsiz bir Pixel Watch sunacağı belirtiliyor. 

    Bildirilenlere göre Google Pixel Fold, su geçirmezliğe ek olarak dayanıklılık odaklı özel bir menteşe tasarımı ile karşımıza çıkacak. Bununla birlikte ön tarafta 7,6 inç, dış tarafta ise 7,6 inç ekrana sahip olacağı belirtilen cihazın, Galaxy Z Fold 4'e (263 gr) kıyasla 283 gr ağırlığında olacak. 

    Google Pixel Fold'un kaputun altında Tensor G2 ve 5.000mAh civarında bir pil kapasitesi ile desteklenmesi bekleniyor. Böylece normal kullanımda 24 saat ve düşük güç modunda 72 saate kadar pil süresi sunacak. Şu an için yeni akıllı telefon hakkında bildiklerimiz bunlarla sınırlı. Ancak önümüzdeki günlerde daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz. Pixel Fold'un 10 Mayıs'ta ön siparişe açılması ve 7 Haziran’da vitrine çıkması bekleniyor.

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    KiLLeR© 19 saat önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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