Google Pixel Tab detaylanıyor: Fiyatı belli oldu

Google Pixel Tablet fiyatı belli oldu
Sızıntılara göre Google Pixel Tab, ön tarafta 2560x1600 çözünürlük sunan 10,95 inç ekrana sahip olacak. Kaputun altında ise Tensor G2 platformundan destek alacak cihaza, 18W hızlı şarj desteği, Wi-Fi 6, Ultra Geniş Bant (UWB), ön ve arka tarafta 8MP Sony IMX 355 kamera sensörleri eşlik edecek. Ayrıca rakiplerine benzer şekilde Stylus kalem desteği ile vitrine çıkacağı belirtiliyor.
Diğer detaylar arasında ise alüminyum gövde, Android 13 işletim sistemi ve iki farklı depolama seçeneği yer alıyor. Gelen bilgilere göre Google Pixel Tab'ın 128GB'lık sürümü 600 eurodan başlayan fiyatlar ile satışa çıkacak. Ancak bu liste fiyatının, Google tarafından tanıtılan harici hoparlör istasyonunu içerip içermediği bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)