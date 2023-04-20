Tam Boyutta Gör Uzun zamandır sızıntılarla gündemde olan Google Pixel Tablet'in Mayıs ayında düzenlenecek I/O 2023 geliştirici konferansında görücüye çıkması bekleniyor. Hatırlayacağınız üzere Google Pixel serisine dahil olacak yeni tablet modeli, ilk kez altı ay önce düzelenen Pixel 7 serisi lansmanında karşımıza çıktı. Şimdi Google, yavaş yavaş sessizliğini bozmaya başladı. Bugün Google Pixel Tablet modelinin fiyatı ve depolama seçenekleri sızdırıldı.

Google Pixel Tablet fiyatı belli oldu

Sızıntılara göre Google Pixel Tab, ön tarafta 2560x1600 çözünürlük sunan 10,95 inç ekrana sahip olacak. Kaputun altında ise Tensor G2 platformundan destek alacak cihaza, 18W hızlı şarj desteği, Wi-Fi 6, Ultra Geniş Bant (UWB), ön ve arka tarafta 8MP Sony IMX 355 kamera sensörleri eşlik edecek. Ayrıca rakiplerine benzer şekilde Stylus kalem desteği ile vitrine çıkacağı belirtiliyor.

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Diğer detaylar arasında ise alüminyum gövde, Android 13 işletim sistemi ve iki farklı depolama seçeneği yer alıyor. Gelen bilgilere göre Google Pixel Tab'ın 128GB'lık sürümü 600 eurodan başlayan fiyatlar ile satışa çıkacak. Ancak bu liste fiyatının, Google tarafından tanıtılan harici hoparlör istasyonunu içerip içermediği bilinmiyor.

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Google Pixel Tab detaylanıyor: Fiyatı belli oldu