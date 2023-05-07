Google Pixel Tablet sızdırıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Google Pixel Tablet bilinen özellikleri
Pixel Tablet, 10.95 inç, 2560x1600 çözünürlük, 500 nit parlaklık sunan LCD ekrana sahip. 8GB RAM (LPDDR5) ve 128GB/256GB depolama alanı seçenekleriyle Tensor G2 işlemci ile gelen tablet, 8MP ön ve arka kamera, üç mikrofon, dört hoparlör, Bluetooth 5.2 ve UWB bağlantı teknolojisine sahip. Tablet, 12 saate kadar video izleme süresi sunan 27Wh bataryadan güç alıyor.
Google Pixel Tablet beklenen fiyatı
Google Pixel Tablet, 600 dolar civarında fiyatla satışa çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah