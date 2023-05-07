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    Google Pixel Tablet sızdırıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Google Pixel Tablet, resmî tanıtımdan önce Amazon'da ortaya çıktı. Şu anda e-ticaret sitesinde listelenmiyor ancak Pixel tabletin tüm özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu.
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    google pixel tablet özellikleri fiyatı ve çıkış tarihi Tam Boyutta Gör
    Google’ın yakında tanıtacağı yeni cihazlardan Pixel Tablet, Amazon Japonya sitesinde göründü. Kısa bir sürede kaldırılsa da, Android tablet hakkında tüm merak edilenler bir kere ortaya çıkmış oldu. Poselen ve ela renkte görüntülemen Google Pixel Tablet, 20 Haziran’da Japonya’da satışa çıkacak.

    Google Pixel Tablet bilinen özellikleri

    Pixel Tablet, 10.95 inç, 2560x1600 çözünürlük, 500 nit parlaklık sunan LCD ekrana sahip. 8GB RAM (LPDDR5) ve 128GB/256GB depolama alanı seçenekleriyle Tensor G2 işlemci ile gelen tablet, 8MP ön ve arka kamera, üç mikrofon, dört hoparlör, Bluetooth 5.2 ve UWB bağlantı teknolojisine sahip. Tablet, 12 saate kadar video izleme süresi sunan 27Wh bataryadan güç alıyor.

    Google Pixel Tablet beklenen fiyatı

    Google Pixel Tablet, 600 dolar civarında fiyatla satışa çıkacak.

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 6 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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