Google Pixel Tablet sızdırıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Tam Boyutta Gör Google’ın yakında tanıtacağı yeni cihazlardan Pixel Tablet, Amazon Japonya sitesinde göründü. Kısa bir sürede kaldırılsa da, Android tablet hakkında tüm merak edilenler bir kere ortaya çıkmış oldu. Poselen ve ela renkte görüntülemen Google Pixel Tablet, 20 Haziran’da Japonya’da satışa çıkacak.

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Google Pixel Tablet bilinen özellikleri

Pixel Tablet, 10.95 inç, 2560x1600 çözünürlük, 500 nit parlaklık sunan LCD ekrana sahip. 8GB RAM (LPDDR5) ve 128GB/256GB depolama alanı seçenekleriyle Tensor G2 işlemci ile gelen tablet, 8MP ön ve arka kamera, üç mikrofon, dört hoparlör, Bluetooth 5.2 ve UWB bağlantı teknolojisine sahip. Tablet, 12 saate kadar video izleme süresi sunan 27Wh bataryadan güç alıyor.

Google Pixel Tablet beklenen fiyatı

Google Pixel Tablet, 600 dolar civarında fiyatla satışa çıkacak.

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