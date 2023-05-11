Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google Pixel Tablet tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

    Kısa süre önce düzenlenen Google I/O 2023 konferasında Google Pixel Tablet tanıtıldı. Peki Pixel serisinin ilk tablet modeli neler sunuyor? İşte Google Pixel Tablet özellikleri ve fiyatı!
    1
    Google Pixel Tablet tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    ABD merkezli teknoloji devi Google, kısa süre önce düzenlediği I/O 2023 konferasında Google Pixel Tablet modelini tanıttı. Peki uzun süredir sızıntılarla gündemde olan tablet neler sunuyor? Gelin hep birlikte Pixel Tablet'in özellikleri ve fiyatına göz atalım.

    Karşınızda Google Pixel Tablet!

    Google Pixel Tablet, ön yüzünde 2560x1600 piksel çözünürlük, 500 nit tepe parlaklık ve USI 2.0 dokunmatik kalem uyumluluğu sunan 10,95 inç IPS LCD ekrana sahip. Kamera bölümünde hem arka hem de üst çerçevede 1.12 μm piksel ve f/2.0 diyafram açıklığı sunan 8MP sensörler ile desteklenen cihaza, görüntülü görüşmeler için üç adet mikrofon eşlik ediyor.

    Google Pixel Tablet tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Google Pixel Tablet'in kalbinde ise, 8GB RAM ve 256 GB'a kadar UFS 3.1 depolama ile eşleştirilen Google Tensor G2 yonga seti bulunuyor. Yapay zeka desteği ile dikkat çeken bu işlemci: İki adet 2.85 GHz ARM Cortex-X1, iki adet 2.35 GHz ARM Cortex-A78 ve dört adet 1.8 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerinden güç alıyor. Grafik birimi tarafında ise Mali-G710 MP07 GPU barındırıyor.

    Kaputun altında 27 Wh kapasiteli pil ile ''12 saate kadar kesintisiz video oynatmaya'' imkan tanıyacak Pixel Tablet'in, müzik, video ve medya aktarımı için yerleşik Chromecast desteğine sahip olduğunu da belirtelim.

    Google Pixel Tablet tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Ayrıca Google, Pixel Tablet'in yerleşik hoparlör standı ile akıllı ekran görevi göreceğini söylüyor. Böylece kullanıcılar, sesli asistan, ev cihazları yönetimi gibi birçok uygulamaya ulaşabilecek. Pixel Tablet, koyu yeşil, beyaz ve açık pembe olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak. Cihazın bağlantı seçenekleri arasında ise USB Type-C 3.2, Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2'ye ek olarak Stylus kalem desteği yer alıyor. 

    Google Pixel Tablet özellikleri

    • Ekran: 10,95 inç LCD, 2560 x 1600 piksel, 90 Hz, 500 nit parlaklık
    • İşlemci: Google Tensor G2
    • Pil: 12 saate kadar video akışı, 27 Wh
    • Kamera: 8 MP 1.12 μm, f/2.0, 4K/30fps, 1080p/30fps
    • Ön kamera: 8 MP, 1.12 μm, f/2.0 1080p/30fps
    • RAM: 8GB
    • Depolama: 128/256 GB UFS 3.1
    • İşletim sistemi: Android 13
    • Bağlantılar: Wi-Fi 6 desteği, Stylus desteği, Bluetooth 5.2, USB Type C, dört adet hoparlör ve üç mikrofon

    Google Pixel Tablet fiyatı:

    Yapılan duyuruya göre Google Pixel Tablet'in 8 GB RAM ve 128 GB sürümü 499 dolar, 256GB'lık sürüm ise 599 dolar fiyat etiketine sahip olacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    Profil resmi
    rocky_balbao 23 saat önce

    TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yedek subay yaş sınırı arçelik buzdolabı modeli nerede yazar iphone garantisi ne zaman başlar trafik cezası tebligat gelmedi telefon şarj soketi tutmuyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 11 Pro
    Xiaomi Redmi Note 11 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Casper Excalibur G870.1265-DF60X-B
    Casper Excalibur G870.1265-DF60X-B
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    VESTA-START
    VESTA-START
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız