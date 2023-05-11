Google Pixel Tablet tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

- Karşınızda Google Pixel Tablet!
- Google Pixel Tablet özellikleri
- Google Pixel Tablet fiyatı:
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Karşınızda Google Pixel Tablet!
Google Pixel Tablet, ön yüzünde 2560x1600 piksel çözünürlük, 500 nit tepe parlaklık ve USI 2.0 dokunmatik kalem uyumluluğu sunan 10,95 inç IPS LCD ekrana sahip. Kamera bölümünde hem arka hem de üst çerçevede 1.12 μm piksel ve f/2.0 diyafram açıklığı sunan 8MP sensörler ile desteklenen cihaza, görüntülü görüşmeler için üç adet mikrofon eşlik ediyor.
Kaputun altında 27 Wh kapasiteli pil ile ''12 saate kadar kesintisiz video oynatmaya'' imkan tanıyacak Pixel Tablet'in, müzik, video ve medya aktarımı için yerleşik Chromecast desteğine sahip olduğunu da belirtelim.
Google Pixel Tablet özellikleri
- Ekran: 10,95 inç LCD, 2560 x 1600 piksel, 90 Hz, 500 nit parlaklık
- İşlemci: Google Tensor G2
- Pil: 12 saate kadar video akışı, 27 Wh
- Kamera: 8 MP 1.12 μm, f/2.0, 4K/30fps, 1080p/30fps
- Ön kamera: 8 MP, 1.12 μm, f/2.0 1080p/30fps
- RAM: 8GB
- Depolama: 128/256 GB UFS 3.1
- İşletim sistemi: Android 13
- Bağlantılar: Wi-Fi 6 desteği, Stylus desteği, Bluetooth 5.2, USB Type C, dört adet hoparlör ve üç mikrofon
Google Pixel Tablet fiyatı:
Yapılan duyuruya göre Google Pixel Tablet'in 8 GB RAM ve 128 GB sürümü 499 dolar, 256GB'lık sürüm ise 599 dolar fiyat etiketine sahip olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.