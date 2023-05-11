Google Pixel Tablet tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör ABD merkezli teknoloji devi Google, kısa süre önce düzenlediği I/O 2023 konferasında Google Pixel Tablet modelini tanıttı. Peki uzun süredir sızıntılarla gündemde olan tablet neler sunuyor? Gelin hep birlikte Pixel Tablet'in özellikleri ve fiyatına göz atalım.

Karşınızda Google Pixel Tablet!

Google Pixel Tablet, ön yüzünde 2560x1600 piksel çözünürlük, 500 nit tepe parlaklık ve USI 2.0 dokunmatik kalem uyumluluğu sunan 10,95 inç IPS LCD ekrana sahip. Kamera bölümünde hem arka hem de üst çerçevede 1.12 μm piksel ve f/2.0 diyafram açıklığı sunan 8MP sensörler ile desteklenen cihaza, görüntülü görüşmeler için üç adet mikrofon eşlik ediyor.

Tam Boyutta Gör Google Pixel Tablet'in kalbinde ise, 8GB RAM ve 256 GB'a kadar UFS 3.1 depolama ile eşleştirilen Google Tensor G2 yonga seti bulunuyor. Yapay zeka desteği ile dikkat çeken bu işlemci: İki adet 2.85 GHz ARM Cortex-X1, iki adet 2.35 GHz ARM Cortex-A78 ve dört adet 1.8 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerinden güç alıyor. Grafik birimi tarafında ise Mali-G710 MP07 GPU barındırıyor.

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Kaputun altında 27 Wh kapasiteli pil ile ''12 saate kadar kesintisiz video oynatmaya'' imkan tanıyacak Pixel Tablet'in, müzik, video ve medya aktarımı için yerleşik Chromecast desteğine sahip olduğunu da belirtelim.

Tam Boyutta Gör Ayrıca Google, Pixel Tablet'in yerleşik hoparlör standı ile akıllı ekran görevi göreceğini söylüyor. Böylece kullanıcılar, sesli asistan, ev cihazları yönetimi gibi birçok uygulamaya ulaşabilecek. Pixel Tablet, koyu yeşil, beyaz ve açık pembe olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak. Cihazın bağlantı seçenekleri arasında ise USB Type-C 3.2, Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2'ye ek olarak Stylus kalem desteği yer alıyor.

Google Pixel Tablet özellikleri

Ekran: 10,95 inç LCD, 2560 x 1600 piksel, 90 Hz, 500 nit parlaklık

10,95 inç LCD, 2560 x 1600 piksel, 90 Hz, 500 nit parlaklık İşlemci: Google Tensor G2

Google Tensor G2 Pil: 12 saate kadar video akışı, 27 Wh

12 saate kadar video akışı, 27 Wh Kamera: 8 MP 1.12 μm, f/2.0, 4K/30fps, 1080p/30fps

8 MP 1.12 μm, f/2.0, 4K/30fps, 1080p/30fps Ön kamera : 8 MP, 1.12 μm, f/2.0 1080p/30fps

8 MP, 1.12 μm, f/2.0 1080p/30fps RAM: 8GB

8GB Depolama: 128/256 GB UFS 3.1

128/256 GB UFS 3.1 İşletim sistemi: Android 13

Android 13 Bağlantılar: Wi-Fi 6 desteği, Stylus desteği, Bluetooth 5.2, USB Type C, dört adet hoparlör ve üç mikrofon

Google Pixel Tablet fiyatı:

Yapılan duyuruya göre Google Pixel Tablet'in 8 GB RAM ve 128 GB sürümü 499 dolar, 256GB'lık sürüm ise 599 dolar fiyat etiketine sahip olacak.

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