Google Pixel Tablet hakkında yeni detaylar ortaya çıktı: Yakında geliyor

Merakla beklenen tablet Amerikan Federal İletişim Kurulu (FCC) veritabanında GTU8P model numarasıyla göründü. Düzenleyici kuruma göre tablet Bluetooth, Wi-Fi ve Ultra Geniş Bant (UWB) olmak üzere üç bağlantı standardını destekleyecek. Bunun haricinde farklı detaylar da var.
Şarj hızı da belli oldu
Google Pixel Tablet aynı model numarasıyla UL Solutions sertifikasyon kurumunun kayıtlarında da tespit edildi. Yayınlanan verilere göre tablet 18W hızlı şarjı destekleyecek. Ayrıca maksimum 30W güç desteğine sahip özel bir yerleştirme istasyonundan da bahsedildiğini belirtelim.
Söz konusu istasyonun hoparlör görevi görerek tableti akıllı ekrana dönüştüreceği belirtiliyor. Google Pixel Tablet 11 inç ekran, 256 GB dahili depolama alanı ve Tensor işlemciyle gelecek. Ayrıca birinci sınıf nanoseramik kaplamalı bir gövdeyle karşımıza çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı