Google Pixel Tablet hakkında yeni detaylar ortaya çıktı: Yakında geliyor

Tam Boyutta Gör Google Pixel Tablet geçen yıl Pixel 7 serisinin lansmanı sırasında gösterildi ancak henüz piyasaya sürülmüş değil. Arama devi sadece cihazın bu yıl resmiyet kazanacağını belirtmekle yetindi. Muhtemelen Mayıs ayında düzenlenecek I/O 2023 geliştirici konferansında tanıtılacak.

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Merakla beklenen tablet Amerikan Federal İletişim Kurulu (FCC) veritabanında GTU8P model numarasıyla göründü. Düzenleyici kuruma göre tablet Bluetooth, Wi-Fi ve Ultra Geniş Bant (UWB) olmak üzere üç bağlantı standardını destekleyecek. Bunun haricinde farklı detaylar da var.

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Şarj hızı da belli oldu

Google Pixel Tablet aynı model numarasıyla UL Solutions sertifikasyon kurumunun kayıtlarında da tespit edildi. Yayınlanan verilere göre tablet 18W hızlı şarjı destekleyecek. Ayrıca maksimum 30W güç desteğine sahip özel bir yerleştirme istasyonundan da bahsedildiğini belirtelim.

Söz konusu istasyonun hoparlör görevi görerek tableti akıllı ekrana dönüştüreceği belirtiliyor. Google Pixel Tablet 11 inç ekran, 256 GB dahili depolama alanı ve Tensor işlemciyle gelecek. Ayrıca birinci sınıf nanoseramik kaplamalı bir gövdeyle karşımıza çıkacak.

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