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    Google Pixel Tablet hakkında yeni detaylar ortaya çıktı: Yakında geliyor

    Google'ın bu yıl piyasaya sürmeyi planladığı yeni tablet sertifikasyon sürecinden geçiyor. Pixel Tablet'in kablosuz bağlantı özellikleri ve şarj hızı hakkında bazı detaylar netleşti.
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    Google Pixel Tablet hakkında yeni detaylar ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Google Pixel Tablet geçen yıl Pixel 7 serisinin lansmanı sırasında gösterildi ancak henüz piyasaya sürülmüş değil. Arama devi sadece cihazın bu yıl resmiyet kazanacağını belirtmekle yetindi. Muhtemelen Mayıs ayında düzenlenecek I/O 2023 geliştirici konferansında tanıtılacak.

    Merakla beklenen tablet Amerikan Federal İletişim Kurulu (FCC) veritabanında GTU8P model numarasıyla göründü. Düzenleyici kuruma göre tablet Bluetooth, Wi-Fi ve Ultra Geniş Bant (UWB) olmak üzere üç bağlantı standardını destekleyecek. Bunun haricinde farklı detaylar da var.

    Google Pixel Tablet hakkında yeni detaylar ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Şarj hızı da belli oldu

    Google Pixel Tablet aynı model numarasıyla UL Solutions sertifikasyon kurumunun kayıtlarında da tespit edildi. Yayınlanan verilere göre tablet 18W hızlı şarjı destekleyecek. Ayrıca maksimum 30W güç desteğine sahip özel bir yerleştirme istasyonundan da bahsedildiğini belirtelim.

    Söz konusu istasyonun hoparlör görevi görerek tableti akıllı ekrana dönüştüreceği belirtiliyor. Google Pixel Tablet 11 inç ekran, 256 GB dahili depolama alanı ve Tensor işlemciyle gelecek. Ayrıca birinci sınıf nanoseramik kaplamalı bir gövdeyle karşımıza çıkacak.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 5 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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