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    Google sözünde durdu: Pixel Watch'a düşme algılama özelliği eklendi

    Google ilk akıllı saatinin lansmanında cihaza düşme algılama özelliği ekleme sözü vermişti. Arama devi sözünde durdu ve ilgili güvenlik özelliğini tüm Pixel Watch'lara sundu.
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    Google Pixel Watch'a düşme algılama özelliği eklendi Tam Boyutta Gör
    Google, Pixel Watch'un kullanışlı özellikler listesini genişletti. Arama devi akıllı saate Apple Watch ve Samsung Galaxy Watch'larda gördüğümüz gibi bir "düşme algılama" özelliği ekledi. Şirket cihazın lansmanında bu fonksiyonu kullanıma sunma sözü vermişti ve nihayet güncellemeyi dağıtmaya başladı.

    Düşme algılama özelliği cihazdaki yerleşik hareket sensörlerini ve makine öğrenimini kullanarak akıllı saat sahibinin düştüğünü tespit edebilecek. Eğer kişi 30 saniye boyunca hareketsiz kalırsa Pixel Watch titreşim çıkaracak, alarm çalacak ve kişinin durumunu anlamak için ekranda bir bildirim gösterecek.

    Google Pixel Watch'a düşme algılama özelliği eklendi Tam Boyutta Gör

    Kapsamlı testlerden geçti

    Düşme sonucunda önemli bir sıkıntı meydana gelmemişse kullanıcı cihazın ekranındaki "I'm OK" (İyiyim) seçeneğine basarak aramayı iptal edebilecek. Ancak önemli bir durum söz konusuysa "I fell & need help" (Düştüm ve yardıma ihtiyacım var) seçeneğine dokunabilecek. Kullanıcı bir dakika boyunca yanıt vermezse cihaz otomatik olarak acil servisi arayarak kazazedenin konum bilgilerini verecek.

    Google düşme algılamada "yanlış pozitif" riskini azaltmak için özelliği kapsamlı bir şekilde test ettiğini söyledi. Bildiğiniz üzere bazı spor aktiviteleri acil durumla karşılaştırılabiliyor. Hatta bu yüzden diğer markaların cihazları birçok kez boş yere acil servisleri meşgul etmişti.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    bilgi@sayar 1 gün önce

    1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...

    K
    kemanci96 4 gün önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

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    AssetGroup 1 hafta önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 1 hafta önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 1 hafta önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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