Google sözünde durdu: Pixel Watch'a düşme algılama özelliği eklendi

Düşme algılama özelliği cihazdaki yerleşik hareket sensörlerini ve makine öğrenimini kullanarak akıllı saat sahibinin düştüğünü tespit edebilecek. Eğer kişi 30 saniye boyunca hareketsiz kalırsa Pixel Watch titreşim çıkaracak, alarm çalacak ve kişinin durumunu anlamak için ekranda bir bildirim gösterecek.
Kapsamlı testlerden geçti
Düşme sonucunda önemli bir sıkıntı meydana gelmemişse kullanıcı cihazın ekranındaki "I'm OK" (İyiyim) seçeneğine basarak aramayı iptal edebilecek. Ancak önemli bir durum söz konusuysa "I fell & need help" (Düştüm ve yardıma ihtiyacım var) seçeneğine dokunabilecek. Kullanıcı bir dakika boyunca yanıt vermezse cihaz otomatik olarak acil servisi arayarak kazazedenin konum bilgilerini verecek.
Google düşme algılamada "yanlış pozitif" riskini azaltmak için özelliği kapsamlı bir şekilde test ettiğini söyledi. Bildiğiniz üzere bazı spor aktiviteleri acil durumla karşılaştırılabiliyor. Hatta bu yüzden diğer markaların cihazları birçok kez boş yere acil servisleri meşgul etmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...
İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.