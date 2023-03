Google sözünde durdu: Pixel Watch'a düşme algılama özelliği eklendi

Tam Boyutta Gör Google, Pixel Watch'un kullanışlı özellikler listesini genişletti. Arama devi akıllı saate Apple Watch ve Samsung Galaxy Watch'larda gördüğümüz gibi bir "düşme algılama" özelliği ekledi. Şirket cihazın lansmanında bu fonksiyonu kullanıma sunma sözü vermişti ve nihayet güncellemeyi dağıtmaya başladı.

Düşme algılama özelliği cihazdaki yerleşik hareket sensörlerini ve makine öğrenimini kullanarak akıllı saat sahibinin düştüğünü tespit edebilecek. Eğer kişi 30 saniye boyunca hareketsiz kalırsa Pixel Watch titreşim çıkaracak, alarm çalacak ve kişinin durumunu anlamak için ekranda bir bildirim gösterecek.

Kapsamlı testlerden geçti

Düşme sonucunda önemli bir sıkıntı meydana gelmemişse kullanıcı cihazın ekranındaki "I'm OK" (İyiyim) seçeneğine basarak aramayı iptal edebilecek. Ancak önemli bir durum söz konusuysa "I fell & need help" (Düştüm ve yardıma ihtiyacım var) seçeneğine dokunabilecek. Kullanıcı bir dakika boyunca yanıt vermezse cihaz otomatik olarak acil servisi arayarak kazazedenin konum bilgilerini verecek.

Google düşme algılamada "yanlış pozitif" riskini azaltmak için özelliği kapsamlı bir şekilde test ettiğini söyledi. Bildiğiniz üzere bazı spor aktiviteleri acil durumla karşılaştırılabiliyor. Hatta bu yüzden diğer markaların cihazları birçok kez boş yere acil servisleri meşgul etmişti.

