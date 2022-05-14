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    Google Pixel Watch için hayal kırıklığı yaratan iddia: Dört yıllık işlemciye sahip

    Pixel Watch'un 2018'de çıkış yapan Galaxy Watch ile aynı işlemciye sahip olduğu bildiriliyor. Gelen bilgiler akıllı saatte Exynos 9110 yonga setine yer verildiği yönünde.
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    Google Pixel Watch dört yıllık işlemciyle gelebilir
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    Google merakla beklenen ilk akıllı saatini geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Arama devi I/O geliştirici konferansında sahneye çıkardığı Pixel Watch'un tüm özelliklerini açıklamadı. Sadece kısa bir tanıtım videosunu yayınlayarak birkaç spesifik özelliğine değindi.

    9to5Google internet sitesinin haberine göre akıllı saat ilk olarak 2018'de Samsung Galaxy Watch ile piyasaya sürülen Exynos 9110 yonga setine sahip. Yani tam dört yıllık bir yonga setinden güç alıyor. İki adet Cortex-A53 çekirdeği içeren bu platformun 10 nm'lik fabrikasyon sürecini temel aldığını hatırlatalım.

    Google Pixel Watch dört yıllık işlemciyle gelebilir
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    Samsung'un daha iyi çözümleri var

    Samsung'un kataloğunda giyilebilir cihazlar için daha modern çözümler de mevcut. Hatta birçok kişi Google'ın Galaxy Watch 4'te bulunan Exynos W920 yonga setini kullanacağını düşünüyordu. Eski işlemci konusu büyük olasılıkla Pixel Watch projesinin uzun zaman önce başlamasıyla alakalı.

    Exynos W920 piyasaya sürüldüğünde yonga seti değişikliği yapmak Pixel Watch'un gelişimini geciktirebilirdi. Ancak yine de cihaz dört yıllık bir işlemciyle gelecekse Google yanlış yola girmiş demektir. Zira kamuoyu Pixel Watch'tan Android'in Apple Watch'u olmasını bekliyor.

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