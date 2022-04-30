Google Pixel Watch'ın pil kapasitesi sızdırıldı

Mayıs ayında gerçekleşecek olan 2022 I/O Geliştirici Konferansı'nda tanıtılması beklenen Google Pixel Watch hakkında çıkan sızıntılar devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde prototipinin Google çalışanları tarafından restoranda unutulması üzerine Google Pixel Watch'ın görselleri medyaya sızdırılmıştı. Şimdilerde ise saatin pil kapasitesiyle ilgili bazı söylentiler çıktı.
Google Pixel Watch'ın 300 mAh pil gücüne sahip olması bekleniyor
Samsung Galaxy Watch 4'ten daha kalın ve ağır olacağı iddia edilen Google Pixel Watch hakkında bugün çıkan söylentiler, pilinin 300 mAh olacağı yönünde. Ayrıca Google Pixel Watch'ın, Samsung yapımı bir çip içereceği ve Wear OS 3.1 işletim sistemiyle geleceği de çıkan söylentiler arasında.
Son olarak Google, geçtiğimiz günlerde üç akıllı saat modeli için Bluetooth sertifikası almıştı. Bundan dolayı çıkan söylentiler arasında Google Pixel Watch'ın hücresel bağlantı sunacağı da bulunmakta.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.
Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.