Google Pixel Watch'ın pil kapasitesi sızdırıldı

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Mayıs ayında gerçekleşecek olan 2022 I/O Geliştirici Konferansı'nda tanıtılması beklenen Google Pixel Watch hakkında çıkan sızıntılar devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde prototipinin Google çalışanları tarafından restoranda unutulması üzerine Google Pixel Watch'ın görselleri medyaya sızdırılmıştı. Şimdilerde ise saatin pil kapasitesiyle ilgili bazı söylentiler çıktı.

Google Pixel Watch prototipinin görüntüleri sızdırıldı 6 gün önce eklendi

Google Pixel Watch'ın 300 mAh pil gücüne sahip olması bekleniyor

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Samsung Galaxy Watch 4'ten daha kalın ve ağır olacağı iddia edilen Google Pixel Watch hakkında bugün çıkan söylentiler, pilinin 300 mAh olacağı yönünde. Ayrıca Google Pixel Watch'ın, Samsung yapımı bir çip içereceği ve Wear OS 3.1 işletim sistemiyle geleceği de çıkan söylentiler arasında.

Son olarak Google, geçtiğimiz günlerde üç akıllı saat modeli için Bluetooth sertifikası almıştı. Bundan dolayı çıkan söylentiler arasında Google Pixel Watch'ın hücresel bağlantı sunacağı da bulunmakta.

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