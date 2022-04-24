Google Pixel Watch prototipinin görüntüleri sızdırıldı

Geçtiğimiz günlerde muhtemel tasarımı sızdırlan Google Pixel Watch akıllı saatin şimdiye kadarki en gerçekçi görüntüleri medyaya sızdırıldı. ABD'de bir restoranda unutulan Google Pixel Watch prototipi, önceden sızdırılan muhtemel tasarıma oldukça benziyor.
İşte muhtemel Google Pixel Watch görüntüleri
En son sızdırılan bu görüntülere göre saatin sağ tarafına monte edilmiş ve parlak paslanmaz çelik çerçevenin üzerine yerleştirilmiş bir düğme ile neredeyse çerçevesiz yuvarlak bir saat bizleri bekliyor. Kadranın boyutu ise şimdilik bilinmiyor. Ayrıca saatin kayışları için de prototipin yanlarında çıkıntılar kullanıldığı görülüyor.
Resimlere göre saatte bir mikrofon deliği de bulunmakta. Ayrıca saatin arkasında da bir kalp atış hızı sensörü bulunmakta. Bununla birlikte oksijen doygunluğu ve cilt sıcaklığı sensörlerinin de saatte yer aldığı tahmin ediliyor.
Google Pixel Watch'ın nasıl şarj olduğu henüz belli değil. Ancak günümüz endüstrisinde Apple Watch'tan Galaxy Watch'a kadar manyetik Qi tabanlı şarj cihazlarının yaygınlığı göz önüne alındığında, Pixel Watch'ın da bu şekilde şarj olabilceği düşünülüyor. Cihazın Mayıs ayında gerçekleşmesi beklenen 2022 I/O Geliştirici Konferansı'nda tanıtılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
malzeme güzel gözüküyor başarılı buldum
peki yenilebiliyomu . [resim]
Yanlis gelmissin hocam
hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)