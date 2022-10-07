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    Google Pixel Watch kardiyo ölçümü ile geliyor

    Google Pixel Watch akıllı saati AMOLED ekran, kardiyo ölçümü, LTE desteği gibi özelliklerle gelmesine rağmen eski bir yonga seti ve kısa kullanım süresine sahip.
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    Google Pixel Watch Tam Boyutta Gör
    Bir süredir merakla beklenen Google’ın yeni Pixel etkinliği gerçekleşti ve Pixel Watch akıllı saati de sahneye çıktı. Genel görünüm ve yetenekler tatmin edici iken işlemci tarafında hayal kırıklığı var.

    Google Pixel Watch özellikleri ve fiyatı

    Google Pixel Watch akıllı saat modeli 1.2 inçlik AMOLED ekrana sahip. Ekran Gorilla Glass 5 ile korunurken 1000 nit pik parlaklık seviyesine sahip. Kasa 5ATM basınca kadar dayanabiliyor.

    İşlemci tarafında Exynos 9110 yongasına yer verilmiş. 10nm çift Cortex-A53 çekirdekli işlemci oldukça eski. Galaxy Watch5 serisinde 5nm çift Cortex-A55 çekirdekli Exynos W920 yer alıyor ve bu bir dezavantaj olacak. Bununla birlikte 2GB RAM ile sistem biraz daha akıcı hale geliyor. Depolama ise 32GB.

    Saatin önemli özelliği EKG ölçümü ile gelmesi. Bu özellik satışa sunulduğu ülkelerde yetkili kurumlardan onay alarak erişime açılabiliyor. Bunun dışında nabız, kandaki oksijen, uyku döngüsü gibi verileri de takip edebiliyor. 24 saate kadar kullanım sunan Google Pixel Watch hücresel ve Wi-Fi olarak iki seçeneğe sahip. Hücresel seçenek 350$ iken LTE seçeneği de 400$ olarak geliyor.

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    Luis Figo’dan yer çekimsiz futbol

    E
    Emirhan1978 3 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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