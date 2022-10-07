Google Pixel Watch kardiyo ölçümü ile geliyor

Google Pixel Watch özellikleri ve fiyatı
Google Pixel Watch akıllı saat modeli 1.2 inçlik AMOLED ekrana sahip. Ekran Gorilla Glass 5 ile korunurken 1000 nit pik parlaklık seviyesine sahip. Kasa 5ATM basınca kadar dayanabiliyor.
İşlemci tarafında Exynos 9110 yongasına yer verilmiş. 10nm çift Cortex-A53 çekirdekli işlemci oldukça eski. Galaxy Watch5 serisinde 5nm çift Cortex-A55 çekirdekli Exynos W920 yer alıyor ve bu bir dezavantaj olacak. Bununla birlikte 2GB RAM ile sistem biraz daha akıcı hale geliyor. Depolama ise 32GB.
Saatin önemli özelliği EKG ölçümü ile gelmesi. Bu özellik satışa sunulduğu ülkelerde yetkili kurumlardan onay alarak erişime açılabiliyor. Bunun dışında nabız, kandaki oksijen, uyku döngüsü gibi verileri de takip edebiliyor. 24 saate kadar kullanım sunan Google Pixel Watch hücresel ve Wi-Fi olarak iki seçeneğe sahip. Hücresel seçenek 350$ iken LTE seçeneği de 400$ olarak geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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