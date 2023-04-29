Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi iki yeni 4K TV çıkardı: 260 dolardan başlıyor

    Xiaomi uygun fiyata sahip iki yeni akıllı TV piyasaya sürdü. Mi TV A55/A65 Competitive Edition olarak çıkış yapan televizyonların her ikisi de 4K çözünürlüğe sahip DLED ekran taşıyor.
    Oy Ver
    Xiaomi iki yeni 4K TV çıkardı: 260 dolardan başlıyor Tam Boyutta Gör
    Çinli teknoloji devi Xiaomi iki yeni uygun fiyatlı akıllı TV piyasaya sürdü. Mi TV A55 Competitive Edition ve A65 Competitive Edition olarak adlandırılan modeller 260 dolardan başlayan fiyatlarla ön siparişe açıldı.

    Her iki televizyon da 4K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip DLED ekran taşıyor. Küçük olan modelin paneli 55 inç, diğeri ise 65 inç boyutunda. Söz konusu ekranlar ön panel alanının %97.5'ini kaplıyor.

    Xiaomi iki yeni 4K TV çıkardı: 260 dolardan başlıyor Tam Boyutta Gör

    Dört çekirdekli işlemci ve 20W ses sistemi

    Xiaomi'nin yeni akıllı televizyonları dört adet Cortex-A35 çekirdeği içeren işlemci, 2 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanıyla donatıldı. Ayrıca iki adet 10 watt'lık hoparlörden oluşan ses sistemiyle geldiklerini belirtelim.

    Akıllı TV'lerin diğer öne çıkan özelliklerini çift bant Wi-Fi, iki HDMI 2.0 bağlantı noktası, iki USB portu ve Ethernet girişi olarak sıralayabiliriz. Yazılım platformu olarak Android TV yüklü şekilde sunuluyorlar.

    Xiaomi iki yeni 4K TV çıkardı: 260 dolardan başlıyor Tam Boyutta Gör

    Xiaomi Mi TV A55 Competitive Edition ve A65 Competitive Edition, Çin'de sırasıyla 260 dolar ve 360 dolar fiyat etiketiyle ön siparişe sunulmuş durumda. Televizyonlar 11 Mayıs itibarıyla mağaza raflarına çıkacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    planet zoo türkçe yama işlemci değiştirdim görüntü gelmiyor peugeot rifter yorum win32 nedir eski numarayı geri alma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max L 2022
    Reeder P13 Blue Max L 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer ChromeBook Spin
    Acer ChromeBook Spin
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    NALET BEBE-DRAGON
    NALET BEBE-DRAGON
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız