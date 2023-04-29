Xiaomi iki yeni 4K TV çıkardı: 260 dolardan başlıyor

Her iki televizyon da 4K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip DLED ekran taşıyor. Küçük olan modelin paneli 55 inç, diğeri ise 65 inç boyutunda. Söz konusu ekranlar ön panel alanının %97.5'ini kaplıyor.
Dört çekirdekli işlemci ve 20W ses sistemi
Xiaomi'nin yeni akıllı televizyonları dört adet Cortex-A35 çekirdeği içeren işlemci, 2 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanıyla donatıldı. Ayrıca iki adet 10 watt'lık hoparlörden oluşan ses sistemiyle geldiklerini belirtelim.
Akıllı TV'lerin diğer öne çıkan özelliklerini çift bant Wi-Fi, iki HDMI 2.0 bağlantı noktası, iki USB portu ve Ethernet girişi olarak sıralayabiliriz. Yazılım platformu olarak Android TV yüklü şekilde sunuluyorlar.
Xiaomi Mi TV A55 Competitive Edition ve A65 Competitive Edition, Çin'de sırasıyla 260 dolar ve 360 dolar fiyat etiketiyle ön siparişe sunulmuş durumda. Televizyonlar 11 Mayıs itibarıyla mağaza raflarına çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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