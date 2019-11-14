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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google Play halk oylaması ödülleri başladı

    2019 yılı Google Play halk oylaması etkinliğinde bu yıl sadece Oyna Kazan yapımı yerli olarak karşımıza çıkıyor. Diğer yapımlar yabancı kaynaklı. Oylamalar ay sonuna kadar devam edecek.
    1 hf.
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    Mobil Uygulamalar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Google Play halk oylaması ödülleri başladı
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    Google’ın yıl sonunda geleneksel hale getirdiği ve kullanıcıların oylarıyla en iyi yapımları seçtiği halk oylaması başladı. Kullanıcılar uygulama ve oyun kategorisinde oy vererek beğendikleri yapımları öne çıkarabilecek.

    Söz sırası kullanıcılarda

    Google Play halk oylaması adayları genelde ülke mağazasında öne çıkan yapımları kapsıyor. Bu bakımdan ülkeden ülkeye değişim gösterebiliyor. Bazı ülkelerde film ve kitaplar için de halk oylaması yapılıyor.

    Ayrıca Bkz. "Intel bulut yapay zekâ sistemleri için ilk yongalarını tanıttı"

    Türkiye mağazasında bu yıl sosyal medya devlerinin geri planda kaldığını görüyoruz. Oyna Kazan bilgi yarışması bu yıl adaylar arasında yer alıyor. Diğer uygulamalar ise yabancı kaynaklı. Video Düzenleyici, fotoğraflarınızı düzenleyebildiğiniz Enlight Pixaloop, topladığınız puanlarla RPG oyunu oynayabildiğiniz Fitness RPG, Ablo sosyal medya uygulaması, Groovepad müzik yapma uygulaması, Pottery.ly 3D çömlek boyama, 21 Buttons moda temelli sosyal medya uygulaması, Morphin CGI uygulaması ve Boosted etkinlik yönetim uygulaması listede.

    Oyun tarafında ise Mario Kart Tour, Brawl Stars, RAID: Shadow Legends, Auto Chess, Angry Birds Dream Blast, Hidden Hotel: Miami Gizemi, AFK Arena, Call of Duty: Mobile, Archero, Rumble Stars Futbol yer alıyor. Oylamalar 25 Kasım tarihine kadar devam edecek ve 3 Aralık tarihinde de kazananlar açıklanacak. Ayrıca editörler tarafından her kategorinin en iyileri de seçilecek.

    Oylama sayfası



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    DH Misafiri 1 hf.
    Mobile oyunlar hala kötü ve kısıtlı.

    PS4 ün HZD, COD MW, MK 11 gibi oyunlarda verdiği grafik-oynanış özgürlüğü 12000 liralık Iphone'a çağ farkı atıyor.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    grupima 1 hf. DH Misafiri
    Ekran kartıyla, deli gibi dönen fanlarla, kocaman kasasıyla, masaüstü mimari işlemcisiyle, 220 volt şehir elektriği tüketimiyle; nasıl da cebe giren, fansız, batarya ile çalışan küçücük aletlerden daha iyi grafik sunabiliyor değil mi? Hayret doğrusu.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    TearsForFears 1 hf.
    Oyunda rumble starsa oy verdim. Çünkü call of duty nin kazanmaya ihtiyacı yok zaten 150 milyon indirilmil para basıyor.
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