Google Play halk oylaması ödülleri başladı

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Google’ın yıl sonunda geleneksel hale getirdiği ve kullanıcıların oylarıyla en iyi yapımları seçtiği halk oylaması başladı. Kullanıcılar uygulama ve oyun kategorisinde oy vererek beğendikleri yapımları öne çıkarabilecek.

Söz sırası kullanıcılarda

Google Play halk oylaması adayları genelde ülke mağazasında öne çıkan yapımları kapsıyor. Bu bakımdan ülkeden ülkeye değişim gösterebiliyor. Bazı ülkelerde film ve kitaplar için de halk oylaması yapılıyor.

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Türkiye mağazasında bu yıl sosyal medya devlerinin geri planda kaldığını görüyoruz. Oyna Kazan bilgi yarışması bu yıl adaylar arasında yer alıyor. Diğer uygulamalar ise yabancı kaynaklı. Video Düzenleyici, fotoğraflarınızı düzenleyebildiğiniz Enlight Pixaloop, topladığınız puanlarla RPG oyunu oynayabildiğiniz Fitness RPG, Ablo sosyal medya uygulaması, Groovepad müzik yapma uygulaması, Pottery.ly 3D çömlek boyama, 21 Buttons moda temelli sosyal medya uygulaması, Morphin CGI uygulaması ve Boosted etkinlik yönetim uygulaması listede.

Oyun tarafında ise Mario Kart Tour, Brawl Stars, RAID: Shadow Legends, Auto Chess, Angry Birds Dream Blast, Hidden Hotel: Miami Gizemi, AFK Arena, Call of Duty: Mobile, Archero, Rumble Stars Futbol yer alıyor. Oylamalar 25 Kasım tarihine kadar devam edecek ve 3 Aralık tarihinde de kazananlar açıklanacak. Ayrıca editörler tarafından her kategorinin en iyileri de seçilecek.

Oylama sayfası