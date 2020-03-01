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    Google Play Store'a karanlık temaya geçiş seçeneği eklendi

    Google Play Store uygulamasına karanlık temaya geçiş seçeneği eklendi. Artık uygulamayı koyu veya açık temada kullanabilmek için sistem temasını komple değiştirmek gerekmeyecek.
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    Mobil Uygulamalar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Google Play Store'a karanlık temaya geçiş seçeneği eklendi
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    Google, sistem genelinde karanlık tema seçeneğini ilk kez 2019 yılında Android 10 ile kullanıma sundu. Bildiğiniz üzere sistem ayarlarından karanlık modu aktif ettiğinizde bu Google Play gibi uygulamalara da etki ediyor.

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    Ancak kullanıcıların Google Play uygulama mağazasını açık temada kullanabilmeleri için sistem ayarlarından koyu tema seçeneğini komple kapatması gerekiyordu. Ama artık böyle bir durum söz konusu olmayacak.

    Google Play Store'a karanlık temaya geçiş seçeneği eklendi
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    Uygulama içinden geçiş seçeneği

    Google Play Store'un Ayarlar menüsüne karanlık temaya geçiş seçeneği eklendi. Yani artık kullanıcılar sistem temasını değiştirmek zorunda kalmadan uygulamayı karanlık veya açık moda geçirebilecekler.

    Google Play Store'un sistem ayarlarını izlemesini isteyenler bu seçeneği "varsayılan" olarak da ayarlayabilirler. Yeni karanlık mod seçeneğinin sadece Android 10 yüklü telefonlarda kullanılabildiğini ekleyelim.



    https://www.androidpolice.com/2020/02/28/google-adds-dark-theme-toggle-to-the-play-store Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 hf.
    Nasıl oluyorda Android 9 içinde kullanabiliyorum?
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    alprkrkmz (alper korkmaz) 2 hf.
    Android 9 Gakaxy J7 Pro cihazimda da vardi bu tema secme ozelligi ama son playstore guncellemede kaldirdilar. Ama tema hala siyah kaldi.
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