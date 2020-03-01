Google Play Store'a karanlık temaya geçiş seçeneği eklendi

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Google, sistem genelinde karanlık tema seçeneğini ilk kez 2019 yılında Android 10 ile kullanıma sundu. Bildiğiniz üzere sistem ayarlarından karanlık modu aktif ettiğinizde bu Google Play gibi uygulamalara da etki ediyor.

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Ancak kullanıcıların Google Play uygulama mağazasını açık temada kullanabilmeleri için sistem ayarlarından koyu tema seçeneğini komple kapatması gerekiyordu. Ama artık böyle bir durum söz konusu olmayacak.

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Uygulama içinden geçiş seçeneği

Google Play Store'un Ayarlar menüsüne karanlık temaya geçiş seçeneği eklendi. Yani artık kullanıcılar sistem temasını değiştirmek zorunda kalmadan uygulamayı karanlık veya açık moda geçirebilecekler.

Google Play Store'un sistem ayarlarını izlemesini isteyenler bu seçeneği "varsayılan" olarak da ayarlayabilirler. Yeni karanlık mod seçeneğinin sadece Android 10 yüklü telefonlarda kullanılabildiğini ekleyelim.

https://www.androidpolice.com/2020/02/28/google-adds-dark-theme-toggle-to-the-play-store

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