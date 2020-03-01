Xiaomi Mi A3 ve Redmi Note 8 Pro için Android güncellemesi yayınlandı

Android 10 duyurulalı oldukça uzun zaman olsa da akıllı telefon üreticileri hala daha tüm cihazlarını yeni güncelleme ile buluşturamadılar. Haliyle kullanıcılar için sabırsız bir bekleyiş oluştu. Ancak Xiaomi Mi A3 ve Redmi Note 8 Pro kullanıcıları için bu bekleyiş an itibariyle son buldu.

Kademli olarak dağıtılıyor

Xiaomi Mi A3 için 1.3 GB, Redmi Note 8 Pro için ise 1.9 GB boyutunda olan güncelleme kademeli olarak dağıtılmaya başlandı. Yani henüz güncelleme size ulaşmamış olabilir. Ancak yakın zamanda tüm kullanıcılar için indirilebilir olacaktır.

Android 10 güncellemesiyle sistem çapında karanlık mod, yeni navigasyon butonu gibi yeniliklere ek olarak Şubat 2020 güvenlik güncellemesi gibi ekstralar da yer alıyor. Ayrıca güncelleme notlarında güvenlik için çeşitli yenilikler de bulunduğu belirtiliyor.

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Android 11 için ilk geliştirici sürümü yakın zamanda dağıtılmaya başlandı bile. Gördüğünüz üzere hala daha firmaların Android 10 geçişini konuşuyoruz. Google’ın Android işletim sistemi güncellemeleri için bir çözüm bulması gerektiği oldukça açık.

https://www.gizmochina.com/2020/02/29/android-10-update-finally-arrives-for-mi-a3-and-redmi-note-8-pro/

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