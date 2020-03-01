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    Xiaomi Mi A3 ve Redmi Note 8 Pro için Android güncellemesi yayınlandı

    Xiaomi’nin ülkemizde de oldukça satılan modelleri Mi A3 ve Redmi Note 8 Pro, sonunda Android 10 güncellemesine kavuştu. Firma kademeli olarak yeni güncellemeyi kullanıcılara yolluyor.
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    Cep Telefonları
    Onur Emre Karadağ
    Yazar
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    Xiaomi Mi A3 ve Redmi Note 8 Pro için Android güncellemesi yayınlandı
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    Android 10 duyurulalı oldukça uzun zaman olsa da akıllı telefon üreticileri hala daha tüm cihazlarını yeni güncelleme ile buluşturamadılar. Haliyle kullanıcılar için sabırsız bir bekleyiş oluştu. Ancak Xiaomi Mi A3 ve Redmi Note 8 Pro kullanıcıları için bu bekleyiş an itibariyle son buldu.

    Kademli olarak dağıtılıyor

    Xiaomi Mi A3 için 1.3 GB, Redmi Note 8 Pro için ise 1.9 GB boyutunda olan güncelleme kademeli olarak dağıtılmaya başlandı. Yani henüz güncelleme size ulaşmamış olabilir. Ancak yakın zamanda tüm kullanıcılar için indirilebilir olacaktır.

    Android 10 güncellemesiyle sistem çapında karanlık mod, yeni navigasyon butonu gibi yeniliklere ek olarak Şubat 2020 güvenlik güncellemesi gibi ekstralar da yer alıyor. Ayrıca güncelleme notlarında güvenlik için çeşitli yenilikler de bulunduğu belirtiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Elon Musk: “Savaş uçaklarının devri geçti. Gelecek, dronlarda”"

    Android 11 için ilk geliştirici sürümü yakın zamanda dağıtılmaya başlandı bile. Gördüğünüz üzere hala daha firmaların Android 10 geçişini konuşuyoruz. Google’ın Android işletim sistemi güncellemeleri için bir çözüm bulması gerektiği oldukça açık.



    https://www.gizmochina.com/2020/02/29/android-10-update-finally-arrives-for-mi-a3-and-redmi-note-8-pro/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Bandogge 2 hf. en beğenilen
    Eylül güvenlik güncellemeli Android 9 ile ortada kalmış Android one GM9PRO kullanıcıları bu haberi boynu bükük okuyor.



    Not:ben dahil.
    Eylül güvenlik güncellemeli Android 9 ile ortada kalmış Android one GM9PRO kullanıcıları bu haberi boynu bükük okuyor. [resim] Not:ben dahil....
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 hf.
    Xiaomi note 7 andorid eu sürümü alacakmi
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    hareketliperde (tuluy ....) 2 hf.
    A3 için yayınlandı daha sonra geri çekildi galiba.
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    typing (Ferhan Karagöz) 2 hf.
    A2 lite için de hala Şubat güvenlik güncellemesi gelmedi. Android 10 için beklemedeyiz.
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    Bandogge 2 hf. en beğenilen
    Eylül güvenlik güncellemeli Android 9 ile ortada kalmış Android one GM9PRO kullanıcıları bu haberi boynu bükük okuyor.



    Not:ben dahil.
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