Google Play Store'a Shorts stili videolar geliyor

YouTuber'lar da katkı sağlayacak
Google Play’deki yeni ve popüler Android uygulamaları ve oyunların tanıtılacağı seri, Google çalışanları ve YouTube içerik üreticileri dahil olmak üzere dönüşümlü olarak uzman seslerden oluşan bir ekip tarafından sunulacak. Bu videolar Play Store’un üst kısmında kaydırılabilir menü şeklinde belirgin bir biçimde görünecek ve her dikey küçük resmin altında uygulamanın adı gösterilecek. Video görüntülendiğinde, oynatıcının hemen alt kısmında “yükle” bağlantısı çıkacak.
Google Play Store, listelerde normal videolara ek olarak YouTube Shorts videoları içerecek gibi görünüyor. Yeni video alanı ilk olarak Amerika’daki kullanıcılara açıldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.