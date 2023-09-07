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    Anlık Bildirim

    Google Play Store'a Shorts stili videolar geliyor

    Google Play Store'a kullanıcıların en yeni ve en iyi Android uygulamalarını ve oyunlarını keşfetmelerine yardımcı olacak yeni video alanı geliyor: The Play Report.
    google play store the play report youtube shorts Tam Boyutta Gör
    Google Play Store’da listeler ve önerilenlere ek olarak, en iyi ve en yeni uygulama ve oyunları ön plana çıkaracak videolar “The Play Report” bölümü geliyor. YouTube Shorts video serisi, Google’ın gizli cevherler olarak adlandırdığı geri planda kalmış harika uygulamaları da keşfetmeyi kolaylaştıracak.

    YouTuber'lar da katkı sağlayacak

    Google Play’deki yeni ve popüler Android uygulamaları ve oyunların tanıtılacağı seri, Google çalışanları ve YouTube içerik üreticileri dahil olmak üzere dönüşümlü olarak uzman seslerden oluşan bir ekip tarafından sunulacak. Bu videolar Play Store’un üst kısmında kaydırılabilir menü şeklinde belirgin bir biçimde görünecek ve her dikey küçük resmin altında uygulamanın adı gösterilecek. Video görüntülendiğinde, oynatıcının hemen alt kısmında “yükle” bağlantısı çıkacak.

    Google Play Store, listelerde normal videolara ek olarak YouTube Shorts videoları içerecek gibi görünüyor. Yeni video alanı ilk olarak Amerika’daki kullanıcılara açıldı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    rszx247 1 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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