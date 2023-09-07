Tam Boyutta Gör Google Play Store’da listeler ve önerilenlere ek olarak, en iyi ve en yeni uygulama ve oyunları ön plana çıkaracak videolar “The Play Report” bölümü geliyor. YouTube Shorts video serisi, Google’ın gizli cevherler olarak adlandırdığı geri planda kalmış harika uygulamaları da keşfetmeyi kolaylaştıracak.

Google Play Games PC Türkiye'de erişime açıldı: İşte gerekenler! 3 ay önce eklendi

YouTuber'lar da katkı sağlayacak

Google Play’deki yeni ve popüler Android uygulamaları ve oyunların tanıtılacağı seri, Google çalışanları ve YouTube içerik üreticileri dahil olmak üzere dönüşümlü olarak uzman seslerden oluşan bir ekip tarafından sunulacak. Bu videolar Play Store’un üst kısmında kaydırılabilir menü şeklinde belirgin bir biçimde görünecek ve her dikey küçük resmin altında uygulamanın adı gösterilecek. Video görüntülendiğinde, oynatıcının hemen alt kısmında “yükle” bağlantısı çıkacak.

Google Play Store, listelerde normal videolara ek olarak YouTube Shorts videoları içerecek gibi görünüyor. Yeni video alanı ilk olarak Amerika’daki kullanıcılara açıldı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Android Haberleri

Google Play Store'a Shorts stili videolar geliyor