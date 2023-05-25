Kullanıcılara müjde: Google Play Games PC Türkiye'de erişime açıldı

Google Play Games PC Beta Türkiye'de erişime açıldı
Bilmeyenler için Google Play Games PC uygulamasının ilk beta sürümü, bu yılın başlarında Windows PC’lerde kullanıma sunulmuştu. Bugün yapılan duyuru ile toplam 56 ülkede erişime açılan uygulama, Android oyunların PC’ye indirilmesine ve klavye ve fare kullanarak oynanmasına imkân tanıyor.
Google Play Games PC kapsamında kullanıcılara sunulan oyunlar arasında Asphalt 9, Mobile Legends, Summoners War, State of Survival, Three Kingdoms Tactics, 1945 Air Force, Blade Idle, Cookie Run: Kingdom ve Evony: The King’s Return gibi çok sayıda yapım bulunuyor. Ayrıca bu listenin sürekli olarak güncellendiğini hatırlatalım.
Google Play Games PC Beta'nın sistem gereksinimleri arasında 8.Nesil Intel Core veya dört çekirdekli bir AMD işlemci, Windows 10, SSD depolama, 8 GB RAM yer alıyor. Uygulamayı denemek isteyen kullanıcılar buradan ulaşabilirler.
Google Play Gmes PC Beta sistem gereksinimleri:
- İşletim Sistemi: Windows 10 (v2004) veya 11
- Depolama: 10 GB kullanılabilir depolama alanına sahip SSD
- Ekran kartı: Intel UHD Graphics 630 GPU veya eş değeri
- İşlemci: 4 çekirdekli 8.Nesil ve üzeri Intel veya AMD işlemci
- Bellek: 8 GB RAM
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Çok eskilerden simülasyon olarak videolarda görüyordum. Şimdi bunu fiiliyata dökmüşler lakin bence inanılmaz maaliyet artıracak. Harika sistem ama oturmasının en az 30-40 yılı vardır. Bize gelmesi 60-70 yıl. Bu sistem oturursa yayılırsa bizim ehliyet sınavlarında kalma oranı %1-2 ye düşer [resim]
günaydın. knight rider(1982) - 3x19 - 06:58-07:13
vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.