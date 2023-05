Kullanıcılara müjde: Google Play Games PC Türkiye'de erişime açıldı

Tam Boyutta Gör Android ekosisteminin başında yer alan Google, Android oyunlarını Windows'a getiren Google Play Games Beta uygulamasının kapsamını genişletti. İlk olarak Hong Kong, Güney Kore ve Tayvan'da erişime açılan uygulama, Türkiye başta olmak üzere çok sayıda Avrupa ülkesi ve Yeni Zelanda'da kullanıma sunuldu.

Google Play Games PC Beta Türkiye'de erişime açıldı

Bilmeyenler için Google Play Games PC uygulamasının ilk beta sürümü, bu yılın başlarında Windows PC’lerde kullanıma sunulmuştu. Bugün yapılan duyuru ile toplam 56 ülkede erişime açılan uygulama, Android oyunların PC’ye indirilmesine ve klavye ve fare kullanarak oynanmasına imkân tanıyor.

Google Play Games PC kapsamında kullanıcılara sunulan oyunlar arasında Asphalt 9, Mobile Legends, Summoners War, State of Survival, Three Kingdoms Tactics, 1945 Air Force, Blade Idle, Cookie Run: Kingdom ve Evony: The King’s Return gibi çok sayıda yapım bulunuyor. Ayrıca bu listenin sürekli olarak güncellendiğini hatırlatalım.

Nisan ayının en güçlü Android telefonları açıklandı! İşte Liste 4 gün önce eklendi

Google Play Games PC Beta'nın sistem gereksinimleri arasında 8.Nesil Intel Core veya dört çekirdekli bir AMD işlemci, Windows 10, SSD depolama, 8 GB RAM yer alıyor. Uygulamayı denemek isteyen kullanıcılar buradan ulaşabilirler.

Google Play Gmes PC Beta sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi : Windows 10 (v2004) veya 11

: Windows 10 (v2004) veya 11 Depolama : 10 GB kullanılabilir depolama alanına sahip SSD

: 10 GB kullanılabilir depolama alanına sahip SSD Ekran kartı : Intel UHD Graphics 630 GPU veya eş değeri

: Intel UHD Graphics 630 GPU veya eş değeri İşlemci : 4 çekirdekli 8.Nesil ve üzeri Intel veya AMD işlemci

: 4 çekirdekli 8.Nesil ve üzeri Intel veya AMD işlemci Bellek: 8 GB RAM

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Windows Haberleri

Google Play Games PC Türkiye'de erişime açıldı: İşte gerekenler!