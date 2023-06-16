Google’a dev darbe: Reklam bölümü ayrılabilir

Tam Boyutta Gör İnternet dünyasındaki hakimiyetini kendi menfaatleri için kullanmaktan çekinmeyen Google, sık sık devlet otoritelerinin radarına giriyor. Kişisel verilerin gizliliği veya arama sonuçlarında reklam gösterimi gibi konuların ardından şimdi de Google Ad reklam sisteminin tekel yapısı soruşturma altında.

Google ikiye bölünebilir

Bilindiği üzere Google Ads platformu reklam verenler ile yayıncıların bir araya geldiği nokta. Site sahiplerinin tercihleri ile sayfalara yerleştirilen Google Ads pencerelerine belirli kriterlere göre reklam verenlerin reklamları yansıtılıyor. Bu noktada kazanan site sahipleri ve Google oluyor.

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Diğer taraftan Google AdX platformu firmanın web sitelerinde kendisine ayırdığı reklam pencerelerini diğer reklam ağlarına ihale usulü sunması mantığında çalışıyor. Bununla birlikte ihalelerde Google sürekli verilen teklifleri takip ediyor, en son kendisi teklif verebiliyor ve Google Ads için sürekli en iyi teklif verme seçeneğini kullanabiliyor. Böylece ihaleye giren reklam ağlarına haksızlık oluyor.

Avrupa Birliği bu sürecin büyük bir tekel oluşturduğunu iddia ediyor. Bu nedenle Google’ın reklam bölümünün bağımsız bir şirket olarak ayrılmasını ve ihalelerde diğer reklam ağları ile aynı haklara sahip olmasını istiyor. Bununla birlikte Google’ın kendi isteği ile böyle bir ayrıma gitmeyeceği düşünüldüğü için soruşturma sonrasında Avrupa Komisyonu bir karar alacak. Google’ın bu karara itiraz hakkı bulunuyor ancak reddedilirse ayrıyeten yıllık gelirinin yüzde onunu da tazminat olarak ödeyecek.

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Google reklam bölümü bağımsız bir şirket olabilir