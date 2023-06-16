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    Google’a dev darbe: Reklam bölümü ayrılabilir

    Google Ads ve Google AdX platformları ile reklam sektöründe önemli bir tekele sahip olan Google’a ülkeler dur demeye hazırlanıyor. AB ve ABD şirketin bölünmesi konusunda ısrarcı.
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    İnternet dünyasındaki hakimiyetini kendi menfaatleri için kullanmaktan çekinmeyen Google, sık sık devlet otoritelerinin radarına giriyor. Kişisel verilerin gizliliği veya arama sonuçlarında reklam gösterimi gibi konuların ardından şimdi de Google Ad reklam sisteminin tekel yapısı soruşturma altında.

    Google ikiye bölünebilir

    Bilindiği üzere Google Ads platformu reklam verenler ile yayıncıların bir araya geldiği nokta. Site sahiplerinin tercihleri ile sayfalara yerleştirilen Google Ads pencerelerine belirli kriterlere göre reklam verenlerin reklamları yansıtılıyor. Bu noktada kazanan site sahipleri ve Google oluyor.

    Diğer taraftan Google AdX platformu firmanın web sitelerinde kendisine ayırdığı reklam pencerelerini diğer reklam ağlarına ihale usulü sunması mantığında çalışıyor. Bununla birlikte ihalelerde Google sürekli verilen teklifleri takip ediyor, en son kendisi teklif verebiliyor ve Google Ads için sürekli en iyi teklif verme seçeneğini kullanabiliyor. Böylece ihaleye giren reklam ağlarına haksızlık oluyor.

    Avrupa Birliği bu sürecin büyük bir tekel oluşturduğunu iddia ediyor. Bu nedenle Google’ın reklam bölümünün bağımsız bir şirket olarak ayrılmasını ve ihalelerde diğer reklam ağları ile aynı haklara sahip olmasını istiyor. Bununla birlikte Google’ın kendi isteği ile böyle bir ayrıma gitmeyeceği düşünüldüğü için soruşturma sonrasında Avrupa Komisyonu bir karar alacak. Google’ın bu karara itiraz hakkı bulunuyor ancak reddedilirse ayrıyeten yıllık gelirinin yüzde onunu da tazminat olarak ödeyecek.

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    A
    aysegul.08 2 gün önce

    spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor

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    Furkooo85 1 hafta önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 1 hafta önce

    🤩

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    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

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