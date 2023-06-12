Xbox Series S 1TB versiyonu geliyor

Xbox Series S 1TB özellikleri ve fiyatı
Xbox One S konsolunda daha büyük depolama seçenekleri yer alırken Xbox Series S satışa çıktığında sadece 512GB depolama ile sunulmuştu. Bu bakımdan tercih konusunda bazı tereddütleri de beraberinde getiriyordu.
Xbox Series S konsolunun 1TB karbon siyahı versiyonu sayesinde özellikle Xbox One kullanıcıları arasından geçişin artabileceği düşünülüyor. Orijinal versiyon ile herhangi bir performans farkı olmayan 1TB versiyonu ayrıca mat detaylar açısından Xbox Series X ile benzer bir çizgi izliyor. Xbox Series S 1TB versiyonu 349$ fiyat etiketi ile 1 Eylül tarihinde satışa sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi