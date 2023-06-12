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    Anlık Bildirim

    Xbox Series S 1TB versiyonu geliyor

    Xbox Series S konsolunun nispeten düşük kalan depolama alanından şikâyet edenler için nihayet karşılık geldi. 1TB depolama alanı ile artık harici depolama ürünlerine gerek kalmayacak.
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    Xbox Series S 1TB Tam Boyutta Gör
    Xbox stüdyolarının birbirinden iddialı oyunlarını duyurduğu etkinlikte yeni bir Xbox versiyonu da sahneye çıktı. Xbox Series S almak isteyenler artık ekstra depolama için arayış içerisine girmeyecek.

    Xbox Series S 1TB özellikleri ve fiyatı

    Xbox One S konsolunda daha büyük depolama seçenekleri yer alırken Xbox Series S satışa çıktığında sadece 512GB depolama ile sunulmuştu. Bu bakımdan tercih konusunda bazı tereddütleri de beraberinde getiriyordu.

    Xbox Series S konsolunun 1TB karbon siyahı versiyonu sayesinde özellikle Xbox One kullanıcıları arasından geçişin artabileceği düşünülüyor. Orijinal versiyon ile herhangi bir performans farkı olmayan 1TB versiyonu ayrıca mat detaylar açısından Xbox Series X ile benzer bir çizgi izliyor. Xbox Series S 1TB versiyonu 349$ fiyat etiketi ile 1 Eylül tarihinde satışa sunulacak.

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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

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    Furkooo85 3 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 3 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 5 gün önce

    Çok iyi

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