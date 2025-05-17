Google’dan yeni algoritmalar icat edebilen süper gelişmiş yapay zeka

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Tam Boyutta Gör Google'ın yapay zeka araştırma kolu DeepMind, bilim ve matematik dünyasında çığır açabilecek yeni nesil bir yapay zeka sistemini tanıttı. "AlphaEvolve" adı verilen bu sistem, yalnızca kod yazmakla kalmıyor, aynı zamanda karmaşık algoritmaları analiz edip onları daha verimli hale getirebiliyor. DeepMind’a göre AlphaEvolve, genel amaçlı algoritma geliştirmede devrim yaratabilecek potansiyele sahip.

Gemini’ın ötesine geçen bir yapay zeka

AlphaEvolve, Google’ın büyük dil modeli ailesi Gemini üzerine inşa edildi, ancak standart bir sohbet botunun çok ötesinde yeteneklere sahip. Geleneksel yapay zeka modellerinde sıkça karşılaşılan "halüsinasyon" yani uydurma bilgi üretme riski, bu yeni sistemde önemli ölçüde azaltılmış durumda. Bunun arkasında yatan temel mekanizma ise AlphaEvolve’un otomatik değerlendirme ve evrimsel geliştirme süreçleri.

Tam Boyutta Gör Kullanıcılar AlphaEvolve ile etkileşime geçtiğinde öncelikle çözülmesi gereken problemi ve üzerinde denenecek farklı çözüm yollarını sisteme sunuyor. AlphaEvolve, bu bilgiler doğrultusunda, hızlı ve genel çözümler üreten Gemini Flash ile daha detaylı ve derinlemesine çözümler üreten Gemini Pro modellerini kullanarak birden fazla çözüm alternatifi yaratıyor.

Sonrasında, bu çözümler ayrı ayrı değerlendirici sistem tarafından analiz ediliyor ve karşılaştırılıyor. İşte burada “evrimsel yaklaşım” devreye giriyor: Sistem, ortaya çıkan çözümler arasından en başarılı olanlarını seçiyor ve bunları temel alarak yeni, daha gelişmiş çözümler oluşturuyor. Yani tıpkı doğal evrimde olduğu gibi, iyi olan çözümler korunup geliştirilirken zayıf olanlar eleniyor. Böylece AlphaEvolve, her döngüde en iyi algoritmaya yaklaşarak problemi daha etkili şekilde çözüyor.

Google tarafından kullanılmaya başlandı

Tam Boyutta Gör DeepMind’in geçmişte geliştirdiği AlphaFold gibi sistemler belirli uzmanlık alanlarına odaklanmışken, AlphaEvolve çok daha esnek ve kapsamlı bir yapıya sahip. Herhangi bir programlama problemi ya da algoritmik yapı üzerinde çalışabiliyor. Bu genel amaçlı yaklaşım sayesinde Google, AlphaEvolve’u şirket bünyesindeki farklı sistemlerde şimdiden kullanmaya başladı.

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İlk örneklerden biri, Google’ın veri merkezlerini yöneten Borg kümeleme sistemi üzerinde yapılan bir iyileştirme oldu. AlphaEvolve, sistemin görev zamanlama algoritmalarında önerdiği bir değişiklikle, dünya genelinde Google’ın bilgi işlem kaynaklarında yüzde 0,7 oranında tasarruf sağladı. Google büyüklüğünde bir şirket için bu önemli bir finansal fayda.

Üretken yapay zekayı geliştirebilir

AlphaEvolve'un daha hızlı matris çarpım algoritmaları keşfetmek için önerdiği değişikliklerin bir listesi

AlphaEvolve’un başarısı yalnızca sistem optimizasyonlarıyla sınırlı değil. Yapay zeka alanının temel yapı taşlarından biri olan üreten modellerin performansı, karmaşık matris çarpımı işlemlerine bağlı. 1969’dan beri kullanılan Volker Strassen’in matris çarpımı algoritması, yıllarca en verimlisi olarak kabul edildi. Ancak DeepMind, AlphaEvolve'un daha da verimli olan yeni bir algoritma keşfettiğini söylüyor. Üstelik bu başarı, yalnızca belirli görevlere odaklanmış AlphaTensor adlı bir önceki yapay zeka sisteminin de ötesine geçiyor.

DeepMind, AlphaEvolve’un Google’ın gelecek nesil Tensor işlemcilerinde de doğrudan etkili olacağını açıkladı. AI, çipin donanım tanımlama dili olan Verilog üzerinde yaptığı iyileştirmeyle, gereksiz bitleri ortadan kaldırarak verimliliği artırdı. Bu değişikliğin hâlihazırda doğrulama sürecinde olduğu ve Google’ın yeni nesil donanımlarına entegre edileceği bildiriliyor. Öte yandan AlphaEvolve’u şimdilik sadece Google kullanıyor ve sistemin halka ne zaman açılacağı hakkında bir bilgi bulunmuyor.

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