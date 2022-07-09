Google parolalar için biyometrik kimlik doğrulama Windows’a geliyor



Bilindiği üzere mobil için Google Chrome şifre yöneticisinde parolalara erişirken biyometrik doğrulamadan geçmek gerekiyor. Şimdi bu özellik masaüstüne geliyor; parmak izi okuyucuya sahip bilgisayar kullanıcıları artık şifrelere daha hızlı, kolay erişebilecek.

Google şifre yöneticisi güncellendi, işte gelen yenilikler 1 hf. önce eklendi

Biyometrik doğrulama masaüstüne geliyor

Chromium Gerrit’te masaüstü kullanıcıların parolaları görüntülemek, düzenlemek veya kopyalamak için biyometrik doğrulamayı kullanmasına izin verecek deneysel bir özellik keşfetti. Şu anda Chrome’un mobil sürümündeki şifre yöneticisi bir şifreyi kopyalamak veya görüntülemek için kullanıcılardan biyometrik kimlik doğrulamayla giriş yapmalarını istiyor. Bu işlev yakın güncellemeyle masaüstü sürüme aktarılıyor.

Android telefonların büyük çoğunluğunda parmak izi okuyucu mevcut olsa da her bilgisayarda yok. Bu özellik dizüstü bilgisayarlarda hala premium özellik olarak kabul ediliyor, ayrı olarak bir USB tarayıcı satın almadığınız sürece masaüstü bilgisayarlarda da temelde bulunmuyor. Birçok Windows bilgisayarı doğrulama için yalnızca parmak izi tarama değil, yüz taramayı da destekleyen Windows Hello’yu destekliyor. Bu özelliğin yalnızca parmak izi okuyucu ile mi çalışacağı belli değil.

Şu anda Chrome, şifreleri görüntülemek için bilgisayarın parolasını girmenizi istiyor. Biyometrik doğrulama muhtemelen önce Canary sonrasında kararlı sürümde kullanılabilir olacak.

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Google şifreler için biyometrik doğrulama Windows’a geliyor