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    Anlık Bildirim

    Google parolalar için biyometrik kimlik doğrulama Windows’a geliyor

    Google şifre yöneticisinin masaüstü sürümüne biyometrik doğrulama geleceği ortaya çıktı. Bu, parmak izi okuyuculu Windows bilgisayarlarda parolalara daha kolay, hızlı erişim anlamına geliyor.
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    google chrome şifreler biyometrik

    Bilindiği üzere mobil için Google Chrome şifre yöneticisinde parolalara erişirken biyometrik doğrulamadan geçmek gerekiyor. Şimdi bu özellik masaüstüne geliyor; parmak izi okuyucuya sahip bilgisayar kullanıcıları artık şifrelere daha hızlı, kolay erişebilecek.

    Biyometrik doğrulama masaüstüne geliyor

    Chromium Gerrit’te masaüstü kullanıcıların parolaları görüntülemek, düzenlemek veya kopyalamak için biyometrik doğrulamayı kullanmasına izin verecek deneysel bir özellik keşfetti. Şu anda Chrome’un mobil sürümündeki şifre yöneticisi bir şifreyi kopyalamak veya görüntülemek için kullanıcılardan biyometrik kimlik doğrulamayla giriş yapmalarını istiyor. Bu işlev yakın güncellemeyle masaüstü sürüme aktarılıyor.

    Android telefonların büyük çoğunluğunda parmak izi okuyucu mevcut olsa da her bilgisayarda yok. Bu özellik dizüstü bilgisayarlarda hala premium özellik olarak kabul ediliyor, ayrı olarak bir USB tarayıcı satın almadığınız sürece masaüstü bilgisayarlarda da temelde bulunmuyor. Birçok Windows bilgisayarı doğrulama için yalnızca parmak izi tarama değil, yüz taramayı da destekleyen Windows Hello’yu destekliyor. Bu özelliğin yalnızca parmak izi okuyucu ile mi çalışacağı belli değil.

    Şu anda Chrome, şifreleri görüntülemek için bilgisayarın parolasını girmenizi istiyor. Biyometrik doğrulama muhtemelen önce Canary sonrasında kararlı sürümde kullanılabilir olacak.

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    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

    B
    batar 13 saat önce

    tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.

    B
    batar 14 saat önce

    Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)

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    Bloodin 4 gün önce

    100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...

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