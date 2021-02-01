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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft'un Bethesda satın alımı Avrupa Komisyonu tarafından incelemeye alındı!

    Oyun dünyasında son dönemin en çok ses getiren olaylarından biri olan Microsoft'un Bethesda'yı satın alması, Avrupa Komisyonu tarafından incelemeye alındı. Karar 5 Mart'ta açıklanacak.
    01 Şubat 2021, 16:30 (2 hf.)
    1,6b
    1
    9
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Microsoft'un Bethesda satın alımı Avrupa Komisyonu tarafından incelemeye alındı!
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    Oyun dünyası 2020 yılında birçok şaşırtıcı ve büyük olayla karşılaştı ancak sanıyoruz ki Microsoft'un sürpriz satın alımı aralarında en çok şok edeni oldu. 2020 yılının Eylül ayında Microsoft, Bethesda'nın bağlı olduğu şirket ZeniMax'ı 7.5 milyar dolara satın alacağını açıklamıştı. Satın alma resmi olarak gerçekleşmek üzere ancak son bir pürüz kaldı.

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    Ayrıca Bkz. "Amazon, oyun bölümü için yıllık 500 milyon dolar harcıyor ancak karşılığını henüz alamadı"

    29 Ocak'ta Avrupa Komisyonu'na başvuran ve satın alımın gerçekleşmesi için onay isteyen Microsoft, şu anda AB antitröst düzenleyicileri tarafından kontrol ediliyor.  Avrupa Komisyonu yasalara aykırı bir durumun olup olmadığını kontrol edecek ve 5 Mart'ta kararını açıklayacak. Avrupa Komisyonu ya satın alımı onaylayacak ve satın alım gerçekleşecek ya da olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatacak.

    5 Mart tarihinin değiştirebileceğini hatırlatalım. Ancak eğer bir pürüz çıkmazsa ve satın alım gerçekleşirse, oyun dünyasının en büyük satın alımlarından biri olacağını söyleyebiliriz. Bu olayın sonucunda Arkane, Besthesda, id Software, Machinegames, Tango Gameworks ve Zenimax Online Studios; Microsoft'un bir parçası haline gelecek.

    Gelişmeler oldukça sizlere yine aktaracağız.



    https://www.pcgamer.com/eu-to-make-preliminary-ruling-on-microsofts-dollar75-billion-acquisition-of-zenimax-by-march-5/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    D Daysgone 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Neden standart bir prosedür olan bu şeyi click bait başlıkla veriyorsunuz.
    2 Yanıt Yanıtla +22
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    Sierra 117 (Yusuf Emre ) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Daysgone
    BSC'de "karara bağlanacak" yazmışlar insan gibi, burada "incelemeye alındı." Bir de sonuna ünlem işareti koyuyor
    Yanıtla +9
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    U umutaren (seni iken kovboy ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Tencent Take 2’dan hisse alacak, MS’in sıradaki satın alımı da belli. EA Its in to the game
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    ARISLCK 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Donanimhaber Shiftdelete'leşti sürekli clickbait
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    D DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Microsoft Bizarre Creations, Ryse, Scalebound gibi bunu da batırır. Dokunduklarını kurutuyorlar. O kadar parayla bir sürü GTA, God of War yapılabilirdi ama çar çur ediyorlar..
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    Lord Melkor (Erdinç Durmaz) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bence oyun dünyasındaki en büyük satın alım bu. Var mı buna benzer büyüklükte olan?
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    D DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Wolfenstein ilk oyunu çok iyi ikincisi eh işte son çıkan epey can sıkıcı dishonered serisi hepsi çok iyi.
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    DPLALİ (Bomba Ölüm) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    id Software’ı kimler kurdu şimdi kimler yönetiyor.
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    D Daysgone 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Neden standart bir prosedür olan bu şeyi click bait başlıkla veriyorsunuz.
    1 Yanıt Yanıtla +22
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Sierra 117 (Yusuf Emre ) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Daysgone
    BSC'de "karara bağlanacak" yazmışlar insan gibi, burada "incelemeye alındı." Bir de sonuna ünlem işareti koyuyor
    Yanıtla +9
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    Abdülhak Hamit Tarhan (Mustafa ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Wolfenstein ve Dishonored serisini tavsiye eder misiniz?
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