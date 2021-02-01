Microsoft'un Bethesda satın alımı Avrupa Komisyonu tarafından incelemeye alındı!

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Oyun dünyası 2020 yılında birçok şaşırtıcı ve büyük olayla karşılaştı ancak sanıyoruz ki Microsoft'un sürpriz satın alımı aralarında en çok şok edeni oldu. 2020 yılının Eylül ayında Microsoft, Bethesda'nın bağlı olduğu şirket ZeniMax'ı 7.5 milyar dolara satın alacağını açıklamıştı. Satın alma resmi olarak gerçekleşmek üzere ancak son bir pürüz kaldı.

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29 Ocak'ta Avrupa Komisyonu'na başvuran ve satın alımın gerçekleşmesi için onay isteyen Microsoft, şu anda AB antitröst düzenleyicileri tarafından kontrol ediliyor. Avrupa Komisyonu yasalara aykırı bir durumun olup olmadığını kontrol edecek ve 5 Mart'ta kararını açıklayacak. Avrupa Komisyonu ya satın alımı onaylayacak ve satın alım gerçekleşecek ya da olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatacak.

5 Mart tarihinin değiştirebileceğini hatırlatalım. Ancak eğer bir pürüz çıkmazsa ve satın alım gerçekleşirse, oyun dünyasının en büyük satın alımlarından biri olacağını söyleyebiliriz. Bu olayın sonucunda Arkane, Besthesda, id Software, Machinegames, Tango Gameworks ve Zenimax Online Studios; Microsoft'un bir parçası haline gelecek.

Gelişmeler oldukça sizlere yine aktaracağız.

https://www.pcgamer.com/eu-to-make-preliminary-ruling-on-microsofts-dollar75-billion-acquisition-of-zenimax-by-march-5/

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