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    Google aramalar değişiyor: Sürekli kaydırma sayesinde ilk sayfada çıkmanın önemi azalacak

    Google, mobil cihazlarda kullanıma sunduktan yaklaşık bir yıl sonra “sonsuz kaydırma” özelliğini şimdi masaüstü arama sonuçlarına da getiriyor. Yıllardır olan sayfa şekli değişmek üzere.
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    Google sürekli kaydırma Tam Boyutta Gör
    Google, arama sonuçlarını bir süredir mobil versiyonlarında sayfalara bölmek yerine sosyal medya platformlarından alışık olduğumuz sürekli kaydırma özelliğiyle listelemeye başlamıştı. Geçtiğimiz Ekim ayında mobil cihazlara gelen özellik şimdi de masaüstüne geliyor ve arama sonucu sayfasının altında yer alan sayfa numaraları tarihe karışıyor.

    Google sürekli kaydırma özelliği

    Google’ın bu değişikliği sayesinde ilk olarak altı sayfalık arama sonucu listelenecek. Aşağıya doğru kaydırdığınızda yeni sonuçlar ekrana düşecek. Altı sayfalık sonuç bittikten sonra ise “Daha fazlasını gör” düğmesi gösterilecek.

    Google, değişikliğin ilk olarak ABD’de ve İngilizce aramalar için kullanıma sunulduğunu söylüyor ancak özelliğin mobil cihazlarda kullanıma sunulmasına bakılırsa ilerleyen dönemlerde bu özellik herkesin kullanımına sunulacak gibi duruyor.

    Sayfa numaralarına elveda

    google aramalar
    Böylece Google’ın arama sonucu sayfasında yıllardır yer alan “Sonraki” düğmesi ve sayfa numaraları ortadan kaldırılmış olacak. Yapılan açıklamada "Bugünden itibaren, daha az tıklamayla daha yararlı arama sonuçları görmeye devam edebilmeniz için sürekli kaydırmayı masaüstüne getiriyoruz. Parmaklarınızın ucunda daha fazla bilgiyle ilham almak artık daha da kolay" denildi.

    Teknik olarak bu özellik aramayı daha hızlı hale getirecek ve web sitelerinin arama sonuçlarının ilk sayfasında yer almasını daha az önemli hale getirecek. Ancak yapılan araştırmalar ilk birkaç sayfanın tıklamaların büyük kısmını aldığını gösterdiğinden dolayı halen daha aramalarda üst sıralarda olmak yine de oldukça önemli olacaktır.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 1 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 1 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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