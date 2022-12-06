Google aramalar değişiyor: Sürekli kaydırma sayesinde ilk sayfada çıkmanın önemi azalacak

Google sürekli kaydırma özelliği
Google’ın bu değişikliği sayesinde ilk olarak altı sayfalık arama sonucu listelenecek. Aşağıya doğru kaydırdığınızda yeni sonuçlar ekrana düşecek. Altı sayfalık sonuç bittikten sonra ise “Daha fazlasını gör” düğmesi gösterilecek.
Google, değişikliğin ilk olarak ABD’de ve İngilizce aramalar için kullanıma sunulduğunu söylüyor ancak özelliğin mobil cihazlarda kullanıma sunulmasına bakılırsa ilerleyen dönemlerde bu özellik herkesin kullanımına sunulacak gibi duruyor.
Sayfa numaralarına elveda
Teknik olarak bu özellik aramayı daha hızlı hale getirecek ve web sitelerinin arama sonuçlarının ilk sayfasında yer almasını daha az önemli hale getirecek. Ancak yapılan araştırmalar ilk birkaç sayfanın tıklamaların büyük kısmını aldığını gösterdiğinden dolayı halen daha aramalarda üst sıralarda olmak yine de oldukça önemli olacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım