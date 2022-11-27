Tam Boyutta Gör Google, Gmail web uygulamasında arama sonuçlarını iyileştirmek için kullanıcıların arama etkinliklerini dikkat aldıklarını söylüyor. Şirket, bu şekilde arama sonuçlarının daha alakalı ve bağlamsal hale geleceğini belirtiyor.

Google mühendisinden ilginç açıklama 11 sa. önce eklendi

G Suite ve Workspace'e gelecek yenilikler

Google, Gmail dışında Google E-Tablolar, Dokümanlar ve Slaytlar uygulamasını kullananlara yönelik de güncelleme sunuyor. Kullanıcılar, Google Meet görüşmesine katıldıklarında artık elektronik tabloları, sunumları, belgeleri diğer katılımcılarla daha kolay paylaşabilecek. Görüşmeye katılan tüm kullanıcılara erişim izni verilebilecek veya belli kullanıcılara açılabilecek. Ayrıca tüm kullanıcılar belge, elektronik tablo veya sunum üzerinde ortak çalışabilecek.

Google, Gmail ve diğer uygulamalara gelecek bu güncellemeleri ilerleyen haftalarda Workspace ve G Suite kullanıcılarına sunacağını söyledi. Worspace kullanıcıları, 1TB ücretsiz depolama alanından faydalanabiliyor.

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Google Workspace güncelleniyor: İşte gelecek yenilikler