Google Workspace güncelleniyor: İşte gelecek yenilikler

G Suite ve Workspace'e gelecek yenilikler
Google, Gmail dışında Google E-Tablolar, Dokümanlar ve Slaytlar uygulamasını kullananlara yönelik de güncelleme sunuyor. Kullanıcılar, Google Meet görüşmesine katıldıklarında artık elektronik tabloları, sunumları, belgeleri diğer katılımcılarla daha kolay paylaşabilecek. Görüşmeye katılan tüm kullanıcılara erişim izni verilebilecek veya belli kullanıcılara açılabilecek. Ayrıca tüm kullanıcılar belge, elektronik tablo veya sunum üzerinde ortak çalışabilecek.
Google, Gmail ve diğer uygulamalara gelecek bu güncellemeleri ilerleyen haftalarda Workspace ve G Suite kullanıcılarına sunacağını söyledi. Worspace kullanıcıları, 1TB ücretsiz depolama alanından faydalanabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam